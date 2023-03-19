Блогерка Тетяна Парфільєва вперше стане мамою

Бізнесвумен поділилася радісною новиною.
Відома українська блогерка та бізнесвумен Тетяна Парфільєва та її чоловік, бізнесмен Іван Кришталь, чекають на первістка.
Щасливою новиною 28-річна майбутня мама поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram. Тетяна опублікувала зворушливе відео, на якому показала округлий животик.
"+1", - коротко підписала ролик блогерка.
З радісною новиною Тетяну та Івана привітали не лише підписники, а й зіркові колеги. До привітань долучилися Даша Квіткова, Злата Огнєвіч, Даша Астаф'єва та інші.
- Я в шоці! Щиро вітаю! (Анна Трінчер)
- У вас буде дуже красива дитинка! (Саша Бо)
- Таня! Ваня! Ура! Вітаю! (Даша Астаф'єва)
- Круто як! Вітаю! (Злата Огнєвіч)
Чоловік Тетяни також поділився звісткою у своєму блозі та показав милі кадри з сімейної фотосесії, на яких пара показала знімок УЗД з малюком.
"Не описати словами, які емоції я відчуваю", - написав Іван.
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