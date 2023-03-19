Блогерка Тетяна Парфільєва вперше стане мамою

Відома українська блогерка та бізнесвумен Тетяна Парфільєва та її чоловік, бізнесмен Іван Кришталь, чекають на первістка.

Щасливою новиною 28-річна майбутня мама поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram. Тетяна опублікувала зворушливе відео, на якому показала округлий животик.

"+1", - коротко підписала ролик блогерка.

З радісною новиною Тетяну та Івана привітали не лише підписники, а й зіркові колеги. До привітань долучилися Даша Квіткова, Злата Огнєвіч, Даша Астаф'єва та інші.

Я в шоці! Щиро вітаю! (Анна Трінчер)

У вас буде дуже красива дитинка! (Саша Бо)

Таня! Ваня! Ура! Вітаю! (Даша Астаф'єва)

Круто як! Вітаю! (Злата Огнєвіч)

Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal

Чоловік Тетяни також поділився звісткою у своєму блозі та показав милі кадри з сімейної фотосесії, на яких пара показала знімок УЗД з малюком.

Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal

Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal

"Не описати словами, які емоції я відчуваю", - написав Іван.

Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal

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