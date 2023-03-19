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Блогерка Тетяна Парфільєва вперше стане мамою

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1152
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Блогерка Тетяна Парфільєва вперше стане мамою

Тетяна Парфільєва / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Бізнесвумен поділилася радісною новиною.

Відома українська блогерка та бізнесвумен Тетяна Парфільєва та її чоловік, бізнесмен Іван Кришталь, чекають на первістка.

Щасливою новиною 28-річна майбутня мама поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram. Тетяна опублікувала зворушливе відео, на якому показала округлий животик. 

"+1", - коротко підписала ролик блогерка. 

З радісною новиною Тетяну та Івана привітали не лише підписники, а й зіркові колеги.  До привітань долучилися Даша Квіткова, Злата Огнєвіч, Даша Астаф'єва та інші. 

  • Я в шоці! Щиро вітаю! (Анна Трінчер)
  • У вас буде дуже красива дитинка! (Саша Бо)
  • Таня! Ваня! Ура! Вітаю! (Даша Астаф'єва)
  • Круто як! Вітаю! (Злата Огнєвіч)
Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal / ©
Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal

Чоловік Тетяни також поділився звісткою у своєму блозі та показав милі кадри з сімейної фотосесії, на яких пара показала знімок УЗД з малюком.

Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal / ©
Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal
Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal / ©
Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal

"Не описати словами, які емоції я відчуваю", - написав Іван.

Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal / ©
Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal

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Дата публікації
Перегляди
1152
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