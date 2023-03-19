На озері в Києві змінюється колір води: що відбувається

У Голосіївському районі Києва помітили водойму, яка змінює колір води. Йдеться про озера в Голосіївському парку. У соціальних мережах пишуть, що вода в одному зі ставків має в різні дні різний колір: жовто-коричневий, темно-зелений.

Мешканці району підозрюють, що в воду потрапляють стоки з каналізації або скиди з підприємств, які розташовані поруч.

Каскад озер в Голосіївському парку побудований на річці Оріхуватка. Вона витікає з району Теремки-2. Річка тече в колекторі до Голосіївського проспекту, а після нього виходить на поверхню і тече як струмок вниз балкою і формує ставки. Там розміщується ТЕЦ, з якої періодично відбуваються скиди, навіть гарячої води, що раніше часто закінчувалось для ставків катастрофою.

Що відбулося з водою у ставку зараз – залишається загадкою.

Фото: Facebook/Голосіїв

"Наші співробітники приїхали перевірити водойму, але на озері вода прозора – ніяких слідів викиду немає. Якби нас своєчасно сповістили мешканці, ми б раніше виїхали на місце і зафіксували б порушення, взяли б забір води для аналізу. Це вже не перший випадок, коли вода в озері змінює колір. Ми вже неодноразово зверталися в поліцію, складали акти, відбирали проби води, але ситуація не змінюється", - розповіли сайту ТСН.ua у Національному природному парку "Голосіївський".

Ставок перебуває на балансі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району. Там нас запевнили, що зараз вода у ставку прозора та чиста.

"На даний момент вода в озері чиста. Біля водойми завжди перебувають наші співробітники і ми вчасно реагуємо на подібні повідомлення. Якби було скидання якихось речовин, то забруднена вода перелилася б в у інше озеро, але зараз весь каскад озер має прозору воду. Як тільки на ставку розтанув лід, то вода в місці, де він танув мала зеленувато-синій колір, що теж схвилювало активістів. Але це ніяк не пов’язано із забрудненням", - розповіла сайту ТСН.ua Лілія Голубенко, майстер Голосіївського парку.

Нагадаємо, раніше у Києві річка Либідь забарвилася в отруйно жовтий колір.

Українці вигадали, як пити воду з річки

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