На озере в Киеве меняется цвет воды: что происходит

В Голосеевском районе Киева заметили водоем, который меняет цвет воды. Речь идет об озерах в Голосеевском парке. В социальных сетях пишут, что вода в одном из прудов имеет в разные дни разный цвет: желто-коричневый, темно-зеленый.

Жители района подозревают, что в воду попадают стоки или канализации или сбросы с расположенных рядом предприятий.

Каскад озер в Голосеевском парке построен на реке Ореховатка. Она вытекает из района Теремки-2. Река течет в коллекторе до Голосеевского проспекта, а после него выходит на поверхность и течет как ручей вниз по балке и формирует пруды. Там находится ТЭЦ, с которой периодически происходят сбросы, даже горячей воды, что раньше часто заканчивалось для прудов катастрофой.

Что произошло с водой в пруду сейчас – остается загадкой.

Фото: Facebook/Голосіїв

"Наши сотрудники приехали проверить водоем, но на озере вода прозрачная – никаких следов выброса нет. Если бы нас своевременно известили жители, мы бы раньше выехали на место и зафиксировали бы нарушения, взяли бы забор воды для анализа. Это уже не первый случай, когда вода в озере меняет цвет. Мы уже неоднократно обращались в полицию, составляли акты, отбирали пробы воды, но ситуация не меняется", — рассказали сайту ТСН.ua в Национальном природном парке "Голосеевский".

Пруд находится на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района. Там нас заверили, что сейчас вода в пруду прозрачная и чистая.

"На данный момент вода в озере чистая. У водоема всегда находятся наши сотрудники и мы вовремя реагируем на подобные сообщения. Если бы был сброс каких-то веществ, то загрязненная вода перелилась бы в другое озеро, но сейчас весь каскад озер имеет прозрачную воду. Как только на пруду растаял лед, то вода в месте, где он таял имела зеленовато-синий цвет, что тоже взволновало активистов. Но это никак не связано с загрязнением", — рассказала сайту ТСН.ua Лилия Голубенко, мастер Голосеевского парка.

Напомним, ранее в Киеве река Лыбидь окрасилась в ядовито желтый цвет.

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