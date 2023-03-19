Агент с идеальным алиби: спецназовец и герой АТО стал агентом Кремля

Выбор российских спецслужб уже не в первый раз падает на «Мастера».

Последние несколько недель контрразведка СБУ буквально каждый день разоблачает российских агентов в украинских городах. Как показывает практика, шпионами Кремля оказываются люди с идеальным досье, говорится в ТСН.

В задержанных контрразведкой людях трудно узнать предателей. В Краматорске разоблачили медсестру боевого подразделения терробороны, она сознательно сдавала врагу маршруты нашей техники. Женщина же на юге Украины корректировала российские ракеты на гражданские больницы. Ее сообщник-агент скрывался за словом «волонтер». Все они имели жесткое алиби и это делало их идеальными шпионами для ГРУ и ФСБ, но украинская контрразведка переиграла врага.

Едва ли не самое громкое разоблачение последних месяцев прошло в Очакове, который должен был без боя сдаться оккупантам. Так случилось бы, если бы агента военной разведки России, более известного как ГРУ, не схватили наши специалисты.

45-летний Эдуард Шевченко уроженец Мурманская – тот самый агент – псевдоним «Мастер». Его вся военная карьера прошла в Украине. В начале 2000 года окончил военно-морское училище в Севастополе. В 2014 году стал участником АТО, герой боев за Славянск, это уже очень высокий уровень агентурной защиты. С 2016 года – командующий 73-м морским центром сил специальных операций, базирующийся в Очакове. Элитное подразделение "морских котиков", а еще – он рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и полный кавалер ордена «За мужество».

Так как и почему он стал агентом России?

– Ты же понимаешь, что зависит от него, захочет ли он сдавать или не захочет.

- А куда он с подлодки денется?

– А что за человек?

– Звонить ему будет генерал.

– Генерал чего?

- три буквы, первая Г.

- Я понял.

"Был установлен факт общения с гражданином РФ, уроженцем города Краматорск Колесниковым Сергеем Александровичем 1971 года рождения", — рассказывает оперативный сотрудник.

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На опубликованных записях СБУ, разговор Шевченко с Сергеем Колесниковым – сотрудником ГРУ. «Друг» Шевченко, который должен был поговорить с российским генералом, мэр города Очакова – Сергей Бычков. На момент переговоров Эдуард Шевченко был заместителем мэра Очакова, еще и по вопросам безопасности. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью. “По городу расставлены камеры, работаю в системе “безопасный город”, – говорит Шевченко.

"После определенных вопросов, поставленных мне, я соответственно обратился в определенные органы", — рассказывает мэр Очакова Сергей Бычков.

Очаков – город на берегу Днепро-Бугского лимана – идеальный для высадки русского десанта. Пологий берег, множество заводей, в которых легко можно спрятаться. Но реализовать эти планы россиянам так и не удалось. Теперь они превращают Очаков в руины издалека – ракетами и артиллерией.

Агент "Мастер" сделал для этого немало – собирал информацию о наших базах, сообщал кураторов о перемещении подразделений в прибрежных районов. Легко контролировал через уличные камеры все маневры Сил обороны. Сдача Очакова была бы стратегическим успехом – и прямым путем в Одессу в обход Николаева и Херсона. Агенту обещали максимальную безопасность:

– Значит, смотри, где-то к концу месяца будет жестко. Я буду предупреждать тебя, чтобы ты уехал из города.

– Ну, хотелось бы. Да.

– Когда наши туда будут проходить, наши зайдут, ты знаешь, что сказать и как со мной на связь выйти. А дальше им уже позвонит высокий человек и скажет, чтобы они не лезли, куда им не нужно.

– Хорошо, я тебя услышал.

Выбор российских спецслужб уже не в первый раз падает на «Мастера». 2 года назад он уже был участником громкой шпионской истории. Шла похищение тогдашнего командующего Сил специальных операций – Игоря Лунева. Призом должна была стать 100 000 долларов, а мотивом — злоба и оскорбление за увольнение из армии, которое он считал незаконным.

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«Мастер» хоть и опытный спецназ и деньги нужны на лечение больного ребенка, но вероятно, взвесив свои силы и оценив все риски – отказался. Сейчас на сотрудничество пошел... Почему? Простого ответа нет. Здесь могли сыграть все вместе взятые факторы: и деньги, и обещанные привилегии от оккупационных властей Очакова и желание наконец-то отомстить. Об оскорблении бывших руководителей он часто повторял.

Впрочем, сорвав планы Шевченко и генштаба России – контрразведка СБУ буквально спасла репутацию Украины. “Любой город, который был бы таким образом захвачен – это был бы огромный успех просто спецслужб России ГРУ в частности и России в принципе. Представьте себе ситуацию, когда мы постоянно требуем огромные объемы оружия новых технологий и так далее и показываем…. и это деморализовало бы очень многих в Украине. Деморализировало бы западных наших партнеров, как это может происходить, когда война полномасштабна с огромными жертвами и происходит такая спецоперация”, — говорит политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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