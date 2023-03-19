Кадыров признался, почему употребляет "дон" во время разговора: видео

Лидер Чечни сказал, что слово из трех букв служит связкой для других слов.

Президент Чеченской республики в составе РФ Рамзан Кадыров объяснил, с какой целью он постоянно использует при общении слово "дон".

Видео с объяснением опубликовал представитель кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале, выставив Кадырова посмешищем.

В комментарии российским пропагандистам ставленник Москвы в Чечне признался, что реального значения у этого слова из трех букв нет.

"Вы знаете, что такое "короче", вот то же самое "дон" — для связки слов", — пояснил Кадыров.

Он также сказал, что "дон" является сокращением от словосочетания "дуй хьунан", которое в чеченском языке не имеет смысла и является аналогом для "ну" или "короче". Этим Кадыров, якобы, подчеркивает, что он чеченец.

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Напомним, ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров заверил, что абсолютно здоров, а гаджет, который он носит на пальце, является вроде бы счетчиком молитв, а не медицинским прибором.

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