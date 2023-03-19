Кадиров зізнався, чому вживає “дон” під час розмови: відео

Лідер Чечні сказав, що слово з трьох букви служить зв’язкою для інших слів.
Президент Чеченської республіки у складі РФ Рамзан Кадиров пояснив, з якою метою він постійно використовує під час спілкування слово “дон”.
Відео з поясненням опублікував представник кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму Telegram-каналі, виставивши Кадирова посміховиськом.
У коментарі російським пропагандистам ставленик Москви у Чечні зізнався, що реального значення у цього слова з трьох букв немає.
“Ви знаєте, що таке "коротше", ось те ж саме “дон” - для зв'язки слів", - пояснив Кадиров.
Він також сказав, що “дон” є скороченням від словосполучення “дуй хьунан”, яке в чеченській мові не має сенсу і є аналогом для “ну” чи “коротше”. Цим Кадиров, начебто, підкреслює, що він чеченець.
Нагадаємо, раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров запевнив, що абсолютно здоровий, а ґаджет, який він носить на пальці, є начебто лічильником молитов, а не медичним приладом.
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