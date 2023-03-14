Навіщо Путіну Кадиров: російська аналітикиня назвала дві версії

У Мережі дедалі частіше обговорюється тема стану здоров’я скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова. Лунає навіть версія, що його могли отруїти співробітники російської ФСБ.

Наскільки ймовірний такий сценарій та навіщо Путіну потрібен Кадиров, розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

На її думку думку, чутки про нібито отруєння Кадирова працівниками ФСБ – це вкид. Курносова сумнівається, що всередині ФСБ є якась потужна група, яка готова діяти наперекір Путіну. А диктаторові Кадиров зараз потрібен.

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"Йому поки що Кадиров потрібен і не тільки через те, що він очолює Чечню і за великим рахунком Путін не розуміє, хто інший міг би це робити. Але ще й тому, що Кадиров доволі довго залишався однією з медійних осіб війни. Останнім часом він перестав бути таким, але останнім часом з медійними особами війни взагалі все погано. Можливо, що трохи змінилася інформаційна подача всередині Кремля та адміністрації президента, але тим не менш тримати в запасі тих, хто може говорити якісь жорсткі речі, все одно їм потрібно. На сьогодні практично залишився тільки Медведєв, а інколи й Пригожин", – каже аналітикиня.

За її словами, Путін поки не готовий позбавитися Кадирова.

"А якщо раптом всередині ФСБ з’явилася якась група, яка готова була грати проти Путіна, то чому ж вони ніяк не отруять Путіна?", – резюмувала Курносова.