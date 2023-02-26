"Вірний пес" чи потенційний зрадник: ексспівробітник КДБ – про відносини Путіна та Кадирова

Скандального главу Чечні Рамзана Кадирова навряд чи можна назвати "вірним псом" Путіна. Навпаки, він може ліквідувати диктатора, але поки влада Чечні залежить від кремлівських дотацій.

Таку думку висловив колишній співробітник радянського КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ, міжнародний консультант Сергій Жирнов, інформує FREEДОМ.

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"Сказати, що це вірний пес Путіна, буде неправильно. Сам по собі він просто відморозок, який може піти на будь-які злочини всередині країни. Кадиров, ми розуміємо, не шахіст, не стратег і Путін не стратег і не шахіст, тому вони живуть сьогоднішнім днем, Кадиров живе коштом данини, яку РФ із бюджету виплачує цьому ханату чеченському. Це щонайменше мільярд доларів на рік, а реально може бути і до 5 млрд дол. У цьому тандемі Путін боїться Кадирова реально, до того ж боїться на фізичному рівні, він боїться з ним залишатися віч-на-віч у кабінеті, тому що Кадиров Путіна може легко задушити просто голими руками. І в цьому сенсі Путін його фізично боїться", — вважає Жирнов.

За його словами, Кадиров розуміє, що без кремлівських грошей не проживе і дня в Чечні. Адже ці гроші йдуть не лише до кишені "дон-дона", але і його найближчих соратників, завдяки яким Кадиров утримує владу.

"Звичайно, ці гроші потрібні, щоб йому мати на свої витрати, тому що він любить добре жити, хороші машини тощо. І, по-друге, Чечня влаштована так, що коли у вас є багато грошей, ви повинні ними ділитися з вашими наближеними. І наскільки правильно ви розділите ці гроші зі своїми наближеними, настільки довго ви проживете в цій республіці", — пояснює колишній співробітник радянського КДБ

За інформацією Жирнова, Кадиров ще до повномасштабної війни пересварився з усіма впливовими колами в РФ, зокрема зі спецслужбами.

"Пам’ятаємо історії, коли кадировські бойовики приїжджали до Москви з’ясовувати стосунки між собою, і коли там були перестрілки на вулицях тощо. У принципі, і він дуже зарозуміло ставився до спецслужб, а спецслужби цього не люблять", — сказав ексспівробітник КДБ.

На його думку, отруєнням соратника (командира спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова) Кадирову хочуть сказати, що він загрався.

"І що в будь-якому разі він висить на волосині, і що до нього теж можуть дістатися, і що він чекає на кулю, або він чекає на HIMARS, а може прилетіти черговий лист, а може “Новачок”, а може полоній”, — підсумував Сергій Жирнов.

Раніше російський опозиціонер Марк Фейгін розповів, чи справді Пригожин, Кадиров і Суровікін готували змову проти Шойгу та Герасимова.

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