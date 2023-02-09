Кадирову надали титул "батька народу": що це означає

Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров отримав титул "батька народу" (чеченською мовою — "Мехк-Да").

Відповідне рішення ухвалив парламент Чечні, передають пропагандистські росЗМІ.

"Мета цієї зміни — встановити однаковість у вживанні найменування посади голови регіону чеченською мовою, яка є державною мовою в ЧР", — заявив соратник Кадирова, голова чеченського парламенту Магомед Даудов, який і був ініціатором цієї ідеї.

Також чеченські депутати ухвалили поправку, згідно з якою глава ЧР, тобто Кадиров, забезпечує територіальну цілісність цієї республіки.

Зазначимо, що Мехк-Да – це історичний титут лідерів чеченського народу, яких обирали серед найавторитетніших старійшин на загальнонародних зборах. Мехк-да, наприклад, командував ополченням у поході та в обороні від нападу.

Раніше глава Чечні у складі РФ називався президентом. Але Путін вимагає від керівників суб'єктів у складі РФ відмовитися від цього терміну. Тому від 2011 року Кадиров іменується не президентом, а главою Чеченської Республіки.

Від борця за незалежність – до зрадника свого народу

Нагадаємо, що під час Першої чеченської війни разом із батьком Рамзан Кадиров перебував у лавах борців за незалежність Ічкерії. Його батько Ахмат Кадиров обіймав посаду муфтія Ічкерії і був одним з лідерів боротьби за незалежність від РФ.

Під час Другої чеченської війни Кадирови зрадили свій народ і перейшли на бік Москви. Зараз на території Чечні панує диктаторський режим Рамзана Кадирова, який повністю підпорядковується Путіну.

За словами голови Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмеда Закаєва, Рамзан Кадиров – наркозалежний і 15 років вживає якісь таблетки.

Нагадаємо, що Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією. Ічкерію визнано лише однією державою-членом ООН – Україною.

Читайте також: