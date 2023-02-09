Путіну більше не потрібен "Вагнер": чому Пригожин припинив вербувати зеків

Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин 9 лютого оголосив про припинення набору ув'язнених до ПВК.

"Набір ув'язнених до "Групи Вагнера" повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", - йдеться в заяві Пригожина, яку оприлюднила його пресслужба.

Про причини такого рішення не повідомляється, втім експерти висувають кілька версій - від незадоволення президента РФ Володимира Путіна діями найманців-зеків, які не можуть захопити Бахмут, до конфлікту Пригожина з керівництвом міністерства оборони РФ в особі Сергія Шойгу і Валерія Герасимова.

ТСН.ua розбирався, чому російська влада більше не зацікавлена в послугах пригожинських кримінальників.

Зеки більше не хочуть у "Вагнер"

Російські ЗМІ повідомляли про спроби "Вагнера" після великих втрат на фронті проводити вербування у колоніях по другому колу. Тепер перед вербувальниками вже не вишиковують на плацу всю колонію, а сам Пригожин не прилітає вертольотом.

Ув'язнені припинили вірити обіцянкам "вагнерівців" і зрозуміли, що потрапити на війну в Україну – це спосіб не вийти на волю, а загинути. Зокрема, якщо влітку та восени з однієї колонії їхати на війну зголосилися кілька сотень ув'язнених, то тепер – лише кілька десятків, йдеться в публікації.

Самі ж "вагнерівці" не соромлячись розповідали, що тих, хто скаржився на слабке здоров'я та відмовлявся працювати, "доводиться усувати" і попереджали, що за дезертирство чи здачу в полон зеків страчують, як убитого кувалдою Євгена Нужина.

Британська розвідка також зафіксувала зменшення масштабів вербування ув'язнених до "Вагнера" порівняно з піковим періодом, який був влітку восени 2022-го. Повідомляється, що за рахунок вербування кількість в'язнів у російських колоніях від вересня до листопада 2022 року скоротилася на 23 тисячі, а від листопада до 31 січня - лише на 6 тисяч.

Конфлікт Пригожина і міноборони РФ

За даними Головного управління розвідки Мінборони України, у військово-політичному керівництві Росії триває серйозний конфлікт.

На нещодавній селекторній нараді Сергій Шойгу заявив, що російська армія взяла під повний контроль кілька селищ у Донецькій і Запорізькій областях, зокрема на Бахмутському напрямку. Він наголосив, що всі "здобутки" – результат дій російських збройних сил, але свідомо не згадав, що на названих ним напрямках активну участь у боях беруть саме члени ПВК "Вагнер", а кадрова російська армія має лише епізодичну роль сил підтримки.

Російська правозахисниця, голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова стверджує, що підопічні Шойгу "посувають" Пригожина, щоб вербувати зеків безпосередньо через міноборони РФ.

За її інформацією, минулими вихідними представники міноборони РФ побували в багатьох колоніях країни-агресорки.

"Збирають ув’язнених усіх, крім інвалідів, і виступає перед ними представник. Він говорить, про те, як українці напали на Росію. Наголошує, що він не "Вагнер", а міністерство оборони. Також говорить про те, що він зараз готує до етапу на фронт найкращих із найкращих, тих самих, які були двічі проанкетовані, і що проводиться це добровільно, що можна відмовитися", – додала Романова.

За її інформацією, ув'язненим під час вербування обіцяють тільки помилування, про гроші не йдеться. Проте гроші ув'язнених цікавлять менше, ніж свобода, а найголовніше - вони розраховують, що міноборони РФ не буде проводити позасудові страти, як "Вагнер".

Росія остаточно утилізує "Вагнер"?

"Вагнер" не зміг виконати наказ президента РФ Володимира Путіна про захоплення Бахмута Донецької області, і тепер залишки ПВК просто утилізують. Про це розповів ТСН.ua лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко, який воює на Бахмутському напрямку.

За оцінками нацгвардійця, ПВК "Вагнер" зазнала втрат понад 80%, "і це непоправні втрати, тобто вони не можуть відновити штатну чисельність".

"Вже немає зеків, які обирають за п'ять днів замерзнути, згнити в окопах під Бахмутом, в окопах Донбасу, ніж 5-7 років посидіти у відносно теплій в'язниці. Всім зрозуміло, що залишки "Вагнера" використовують як штрафбати, ніякої обіцяної амністії немає, нікому не потрібні на волі ці злочинці. Ніхто їм не збирається виплачувати обіцяні кошти - їх просто утилізовують. Залишки цієї банди кидають як штрафбати на українську артилерію, на амбразури, на кулемети у спробах штурмувати. Але їх настільки критично мало лишилося, що це не становить критичної загрози", - заявив Назаренко.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що місце "Вагнера" на фронті тепер займають підрозділи регулярної російської армії.

"Їх витісняють найжорсткішим способом. Їм дають можливість загинути, тим, хто ще лишився, головному кістяку, а решта може бути відведена з першої лінії на переформування, а на їхнє місце заходять регулярні частини", - каже Жданов.

За даними експерта, начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов прагне замінити "вагнерівців" десантниками та морською піхотою. З цього приводу у нього вже виник новий конфлікт - з командувачем повітряно-десантних військ.

“Він [командувач ПДВ] категорично проти, щоб десантні війська застосовувати в якості звичайної піхоти. Але в Герасимова нема виходу, бо вважається, що морська і повітряна піхота — найбільш боєздатна. Але вони не враховують те, що на сьогодні вона більш ніж наполовину заповнена мобілізованими, які по якості - не ті військові, які були до вторгнення. Але він кидає їх на передній край і викликає конфлікт з командувачем”, - зауважив експерт.

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