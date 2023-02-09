Олігарх Пригожин припинив набір ув'язнених до ПВК "Вагнера"

Російський олігарх та власник "Вагнера" Євген Пригожин припинив набір ув'язнених до ПВК. Втім, з чим це пов'язано, не повідомляється.

Про це інформує пресслужба Пригожина.

Зазначається, мовляв, перед тими, хто зараз перебуває у складі ПВК усі зобов'язання виконуються.

"Набір ув'язнених у ПВК "Вагнер" повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", - йдеться у повідомленні.

До слова, за даними ЗМІ, уп'ятеро зменшилася кількість "вагнерівців". Кількість ув'язнених найманців становила 50 тисяч, а зараз залишилося близько десяти тисяч.

нагадаємо, американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль боїться впливу бізнесмена, власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. У Москві продовжують відмовляти так званому "кухареві Путіна" в легітимності та владі в Росії.

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