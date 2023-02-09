Олигарх Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК "Вагнер"

Российский олигарх и владелец "Вагнера" Евгений Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК. Впрочем, с чем это связано, не сообщается.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Отмечается, мол, перед теми, кто сейчас находится в составе ЧВК, все обязательства выполняются.

"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", — говорится в сообщении.

К слову, по данным СМИ, в пять раз уменьшилось количество "вагнеровцев". Число заключенных наемников составило 50 тысяч, а сейчас осталось около десяти тысяч.

Напомним, американские аналитики Института изучения войны считают, что Кремль боится влияния бизнесмена, владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. В Москве продолжают отказывать так называемому "повару Путина" в легитимности и власти России.

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