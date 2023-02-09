Резніков зробив натяк на бойові кораблі для України (фото)

Міністр зауважив, що лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде озброєна ПЗРК Stinger.

Міністр оборони України Олексій Резніков зробив натяк на плани держави отримати від союзників бойові кораблі.

Про це очільник Міноборони написав у Мережі 9 лютого.

Разом зі своїм дописом Резніков виклав спільне зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом фото, зроблене на тлі корабля. Додамо, що Анушаускас напередодні побував з візитом в Україні.

"Всього рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде озброєна Stinger. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ПЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що отримати бойові кораблі було б неможливо…?" – йдеться в заяві українського міністра.

Only a year ago, nobody would have believed that #UAarmy would be armed with Stingers.

Lithuania became the first country who sent us these MANPADS.

So, can anyone now say that it would be impossible to get warships…?

pic.twitter.com/wMHSLzK1vJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2023

Нагадаємо, 9 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про певні позитивні рішення щодо передавання державі західних винищувачів. Зокрема, відомо, що таку можливість на сьогодні обмірковує Велика Британія. Хоч там і попереджали, що терміни передавання літаків у разі позитивного рішення не будуть швидкими.

Цього ж дня керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Мережі, що "питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене".

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