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Резніков зробив натяк на бойові кораблі для України (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Резніков зробив натяк на бойові кораблі для України (фото)

Фото: Associated Press

Міністр зауважив, що лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде озброєна ПЗРК Stinger.

Міністр оборони України Олексій Резніков зробив натяк на плани держави отримати від союзників бойові кораблі. 

Про це очільник Міноборони написав у Мережі 9 лютого.

Разом зі своїм дописом Резніков виклав спільне зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом фото, зроблене на тлі корабля. Додамо, що Анушаускас напередодні побував з візитом в Україні.

"Всього рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде озброєна Stinger. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ПЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що отримати бойові кораблі було б неможливо…?" – йдеться в заяві українського міністра.

Нагадаємо, 9 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про певні позитивні рішення щодо передавання державі західних винищувачів. Зокрема, відомо, що таку можливість на сьогодні обмірковує Велика Британія. Хоч там і попереджали, що терміни передавання літаків у разі позитивного рішення не будуть швидкими.

Цього ж дня керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Мережі, що "питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене". 

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Дата публікації
Перегляди
1532
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