Кадиров відмовився підтримати Пригожина у кампанії проти Міноборони Росії – ISW

Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, схоже, відмовився від пропозиції засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти російського Міністерства оборони.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW вказують, що 17 лютого Кадиров наголосив, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні добре скоординовані відносини з Міноборони.

Схвалення Кадировим Міноборони РФ відбулося після спроби Пригожина заручитися підтримкою Кадирова шляхом публічного візиту до пораненого командира спецназу "Ахмат" 16 лютого.

Водночас Пригожин, ймовірно, відновив свою інформацію кампанію проти російського Міноборони, заявивши 18 лютого, що ПВК "Вагнер" не підпорядковується Міноборони та "не має нічого спільного з російською армією".

У жовтні 2022 року Пригожин використовував критику Кадирова на адресу російських військових, щоб підірвати Міноборони та посилити ПВК "Вагнер".

Однак цього разу, як зазначають в ISW, Кадиров не відповів на пропозицію Пригожина, оскільки вважає більш вигідною посаду в російському уряді, ніж політичні відносини із засновником ПВК "Вагнер".

На думку аналітиків, наразі Пригожин так само намагається залучитися підтримкою ультранаціоналістичних діячів у Кремлі та військових блогерів.

Нагадаємо, у січні у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що військове командування Росії підготувало для кремлівських пропагандистів рекомендації щодо висвітлення війни проти України, де закликають відмовитися від згадування ПВК "Вагнер" у позитивному контексті.

Путін привів війну в російські родини, а Кадиров створює свою армію | Олексій Буряченко

Читайте також: