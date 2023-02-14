Пригожина витіснили: Міноборони РФ тепер напряму вербує "зеків" для війни в Україні

Російське Міноборони тепер напряму вербує в'язнів на війну в Україні. Раніше цим займався ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Увʼязнені росіяни, які беруть участь у повномасштабній війні РФ проти України, кажуть, що їх завербувало безпосередньо Міністерство оборони РФ.

Про це повідомляє CNN.

Журналісти поспілкувалися з кількома російськими вʼязнями, які воювали у підрозділі номер 08807. Групу, відому як бригада "Штурм", перекинули в жовтні на передову до Соледара.

Троє окупантів, перебуваючи в лікарні, розповіли, що їх майже не лікують і доводиться "ходити з кульовими пораненнями, з осколками, які застрягли в ногах".

"Наша група складалася із 130 бійців, але у нас є багато людей з ампутованими кінцівками, мабуть, нас залишилося осіб 40", — сказав один із в’язнів і додав, що назад на фронт його відправили ще до загоєння ран.

Також CNN розповідає про смерть вʼязня Віктора Севальнєва. Після штурму Соледара він потрапив до лікарні, де записав своє останнє аудіоповідомлення дружині. У ньому росіянин попередив, що йому погрожують розстрілом. Згодом його тіло привезли дружині в закритій труні, а в Міноборони РФ заявили, що Севальнєв "помер від осколкового поранення".

Севальнєв та інші ув’язнені одноголосно казали, що їх завербувало Міноборони РФ, а не ПВК "Вагнера". Представник Головного управління МО України Андрій Юсов розповів CNN, що нещодавно взяті в полон росіяни також кажуть те саме.

За його словами, у цьому є "відгомін внутрішніх чвар серед російського військового керівництва", і що російська оборонна ієрархія, міністр оборони Сергій Шойгу і новий командувач військами РФ в Україні Валерій Герасимов створюють ресурс ув’язнених, який вони можуть безпосередньо контролювати через власні ПВК Міністерства. Юсов вважає, що зараз відомство має менше засуджених, але їх "теж використовуватмуть як гарматне м’ясо, як і Вагнер".

Зазначимо, раніше вербуванням на війну російських "зеків" тривалий час займався Пригожин. За це він обіцяв їм свободу, після "відпрацювання" шестимісячного контракту на війні.

Однак 9 лютого Пригожин заявив, що припинив набір ув'язнених до приватної військової компанії. Про причини такого рішення він не сказав.

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль боїться впливу Пригожина. У Москві продовжують відмовляти так званому "кухареві Путіна" в легітимності та владі в Росії. Такої думки дотримується у британська розвідка, мовляв, причиною цього є конкуренція з Міноборони РФ.

Своєю чергою, російський опозиціонер Марк Фейгін також переконаний, що Пригожин перестав вербувати "зеків" на війну проти України, оскільки цю ініціативу перехопило відомство Шойгу.

Згодом, 14 лютого, Євген Пригожин сам назвав три основні причини припинення вербування "зеків".

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