У "Новій пошті" стався масштабний збій: що відомо

Яка причина збою та коли відновлять надання послуг - наразі невідомо.

У другій половині вівторка, 14 лютого, у системі "Нової пошти" стався масштабний збій. Повідомляють, що посилку не можна ні отримати, ні відправити.

Про це спочатку у соціальних мережах поінформували користувачі пошти, згодом підтвердили у компанії.

"Зараз є збій. Наші фахівці з технічного відділу вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Просимо трішки терпіння і все запрацює", - повідомили у "Новій пошті".

Також не працює застосунок. Коли користувачі намагаються зайти в нього, з'являється повідомлення:"Проблема із підключенням. Вибачте, ваш запит не вдалося обробити. Спробуйте ще раз".

Яка причина збою та коли відновлять надання послуг і запрацює застосунок - наразі в компанії не знають.

Фото: скрин із застосунка

Фото: скрин із застосунка

Фото: скрин із застосунка

Нагадаємо, раніше писали, які речі не можна відправляти Новою поштою, чи можна транспортувати акумулятори, газові балони.

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