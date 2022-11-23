У Херсоні призупиняє роботу "Нова пошта": що сталося

Вороги гатять по набережній, де мирне населення набирає технічну воду для своїх потреб чи люди змушені рибалити.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За попередньою інформацією, в Херсоні призупиняє роботу "Нова пошта", яка тільки но почала працювати. Компанія поки призупинила приймання посилок з огляди безпеки працівників.

Проте відновлення Херсона триває. Щоправда, все ускладнює процес розмінування.

"Ви вже знаєте, що підірвали будівлю поліції, бо так зробити було простіше через велику кількість замінованих квадратних метрів. Відновлення електропостачання теж ускладнене по цій же причині. Окупанти залишили дуже багато «сюрпризів», що заважає оперативно просуватись. Втрата Херсона була дуже болісною для окупанта. Тому зараз вони намагаються тиснути й психологічно, щоб залякати, щоб херсонці перебували у постійному страху. Але це тимчасово, росіянам нас не перемогти та не зламати. Бережіть себе та в кого є можливість — перезимуйте у більш безпечних місцях. Робота триває, знищуємо ворога та віримо в перемогу! Херсонщина — це Україна", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли звільненого Херсона

Днями росіяни весь день обстрілювали Херсон з артилерії. Загинула одна людина, ще кілька осіб госпіталізували.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що таким чином Росія мститься мешканцям Херсона за підтримку ЗСУ.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жителям Херсона краще евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів України.

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