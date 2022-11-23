Астрологічний прогноз на 23 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано розпочинати нові справи – вони рухатимуться повільно та не завершаться очікуваним результатом. Від прийняття серйозних рішень також треба відмовитися – велика ймовірність серйозної помилки.

Символ дня: гідра.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: червоний, чорний.

Щасливе каміння дня: змійовик, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: велика ймовірність сезонного загострення психічних недуг. Внаслідок зниження імунітету можуть нагадати про себе серцево-судинні захворювання.

Сни дня: сни цієї ночі можуть виявитися похмурими й морально важкими, та довіряти їм не варто – вони не обіцяють нічого страшного, головне – правильно трактувати їхні символи.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Афоризм дня: "Виховання – найкраща спадщина" (азербайджанське прислів'я).

Ангел-охоронець дня: Освада – захищає від сил темряви.

Магія та містика дня: ворожити можна лише в крайньому разі, коли по-інакшому відповідь на важливе запитання отримати не можна.

Табу дня: не можна розмовляти з незнайомцями.

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