Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 23 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 23 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела – они будут двигаться медленно и не увенчаются ожидаемым результатом. От принятия серьезных решений также нужно отказаться – велика вероятность серьезной ошибки.

Символ дня: гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный, черный. 

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка. 

Болезни дня: велика вероятность сезонного обострения психических недугов. Вследствие снижения иммунитета могут дать о себе знать сердечно-сосудистые заболевания. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но доверять им не стоит – они не сулят ничего страшного, главное, правильно трактовать их символы. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Афоризм дня: "Воспитание – лучшее наследство" (азербайджанская пословица). 

Ангел-хранитель дня: Освада – защищает от сил тьмы.

Магия и мистика дня: гадать можно только в крайнем случае, когда иначе ответ на важный вопрос нельзя получить. 

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами. 

Читайте также:

На что идут режиссеры ради идеального кадра и что для звезд стало неожиданностью во время съемок

На что идут режиссеры ради идеального кадра и что для звезд стало неожиданностью во время съемок

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
146
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация