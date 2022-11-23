Астрологический прогноз на 23 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела – они будут двигаться медленно и не увенчаются ожидаемым результатом. От принятия серьезных решений также нужно отказаться – велика вероятность серьезной ошибки.
Символ дня: гидра.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный, черный.
Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка.
Болезни дня: велика вероятность сезонного обострения психических недугов. Вследствие снижения иммунитета могут дать о себе знать сердечно-сосудистые заболевания.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но доверять им не стоит – они не сулят ничего страшного, главное, правильно трактовать их символы.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Афоризм дня: "Воспитание – лучшее наследство" (азербайджанская пословица).
Ангел-хранитель дня: Освада – защищает от сил тьмы.
Магия и мистика дня: гадать можно только в крайнем случае, когда иначе ответ на важный вопрос нельзя получить.
Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.
Читайте также:
- Что приготовили нам звезды в последние месяцы 2022 года: астропрогноз
- Любовный гороскоп на ноябрь 2022 года
- Финансовый гороскоп на ноябрь 2022 года
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 ноября 2022 года
- Осень 2022: рекомендации астролога на 23 ноября