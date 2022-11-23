Астрологический прогноз на 23 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела – они будут двигаться медленно и не увенчаются ожидаемым результатом. От принятия серьезных решений также нужно отказаться – велика вероятность серьезной ошибки.

Символ дня: гидра.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный, черный.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: велика вероятность сезонного обострения психических недугов. Вследствие снижения иммунитета могут дать о себе знать сердечно-сосудистые заболевания.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но доверять им не стоит – они не сулят ничего страшного, главное, правильно трактовать их символы.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Афоризм дня: "Воспитание – лучшее наследство" (азербайджанская пословица).

Ангел-хранитель дня: Освада – защищает от сил тьмы.

Магия и мистика дня: гадать можно только в крайнем случае, когда иначе ответ на важный вопрос нельзя получить.

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.

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