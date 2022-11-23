Попали в инфраструктуру и жилье: в Изюме разрушены 80% зданий

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



В результате активных боевых действий инфраструктура и жилищный фонд Изюма претерпел значительные разрушения. По предварительным подсчетам, повреждены или уничтожены 80% зданий.



Оккупанты уничтожили и спецтехнику находившуюся на балансе коммунальных предприятий Изюма.



«В этом вопросе будем обращаться за помощью к территориальным общинам Львовщины, Ивано-Франковщины, Киевщины и других регионов. Рассчитываем на поддержку, к сожалению, Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местным властям нужно теснее налаживать партнерство», – говорит начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы. Одной из первых начала возобновлять свою работу «Укрпочта». Теперь в деоккупированные общины вернулись отделения банков.

Напомним, что "Укрзализныця" возобновляет сообщение с деоккупированным Изюмом.

Добавим, что по информации местных властей, за время оккупации в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, еще две сотни без вести пропали. Россияне все 7 месяцев терроризировали местных, и сейчас у них только одно желание – похоронить родных по-человечески.

Процесс идентификации может занять до двух месяцев. В настоящее время тела эксгумированных хранят в Харькове. Как только появляется информация о родственниках – их отдают на погребение.

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