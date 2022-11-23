В Херсоне приостанавливает работу "Новая почта": что произошло

Враги стряпают по набережной, где мирное население набирает техническую воду для своих нужд или люди вынуждены рыбачить.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

По предварительной информации, в Херсоне приостанавливает работу "Новая почта", которая только начала работать. Компания пока приостановила прием посылок по обзору безопасности работников.

Однако восстановление Херсона продолжается. Правда, все усложняет процесс разминирования.

"Вы уже знаете, что взорвали здание полиции, потому что так сделать было проще из-за большого количества заминированных квадратных метров. Восстановление электроснабжения тоже затруднено по этой же причине. Оккупанты оставили очень много «сюрпризов», что мешает оперативно продвигаться. Потеря Херсона была очень болезненной для оккупанта.Потому сейчас они пытаются давить и психологически, чтобы запугать, чтобы херсонцы находились в постоянном страхе.Но это временно, россиянам нас не победить и не сломать.Берегите себя и у кого есть возможность — перезимуйте в более безопасных местах. врага и верим в победу! Херсонщина — это Украина", — говорится в сообщении.

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Обстрелы уволенного Херсона

На днях россияне весь день обстреливали Херсон из артиллерии. Погиб один человек, еще несколько человек были госпитализированы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что таким образом Россия мстит жителям Херсона за поддержку ВСУ.

Вицепремьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Херсона лучше эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы Украины.

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