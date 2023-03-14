Якийсь надто "підсушений": Цимбалюк – про вигляд Путіна на зустрічі з Кадировим

На думку журналіста, не виключено, що главі Кремля було не надто приємно перебувати в одному приміщенні з Кадировим.

Рамзан Кадиров 13 березня зустрівся з Володимиром Путіним, де зачитував текст із папірця, який надрукували дуже великими літерами. Водночас сам глава Кремля укотре мав не найкращий вигляд – був надто "підсушений" та вже традиційно вчепився у стіл.

Про це сказав журналіст Роман Цимбалюк "24 Каналу". Не виключено, що главі Кремля було не надто приємно перебувати в одному приміщенні з Кадировим.

Який вигляд мав Путін на зустрічі з Кадировим

Цимбалюк звернув увагу на те, який вигляд мали на цій зустрічі Путін та Кадиров. Зокрема, саме зовнішність кремлівського диктатора привернула особливу увагу.

"Володимир Путін виглядав зовсім якось дуже сильно "підсушеним". Таке враження, що й ботокс "підсушили". І за стіл він тримається, щоб не впасти", – зауважив Цимбалюк.

Журналіст нагадав, що зазвичай, коли у Путіна були складні переговори, то він своєю сухою рукою так тримався за цей стіл. Можливо, главі Кремля було не надто приємно перебувати з Кадировим в одному приміщенні. Адже у Кадирова, який раніше заявляв, що йому набридло бути керівником Чечні, цілком можуть бути якісь інші амбіції.

Чим цікава ця зустріч

Цимбалюк зазначив, що зустріч Путіна й Кадирова привертає увагу, оскільки формально Кадиров є керівником одного з російських регіонів. До того ж тільки він має право розповідати, як треба жити, , що робити федеральному уряду, а також вчити "рускіх", як вони мають помирати за батьківщину.

Журналіст додав, що свого часу Кадирова поставили на щит кремлівської пропаганди, тому що в системі російських взаємовідносин "рускіє" бояться кадирівців.

Нагадаємо, диктатор Путін та очільник Чечні Рамзан Кадиров провели у Кремлі робочу зустріч.

Раніше Bild повідомляло, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже набряклий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі.

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