“Кадирова отруїли”: військовий експерт сказав, хто і навіщо це зробив

Зовнішні ознаки вказують на те, що у лідера Чечні гостра ниркова недостатність, яка викликає збільшення ваги та набряки.

Військовий експерт Олег Жданов озвучив інформацію про те, що одіозного лідера Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти співробітники російської ФСБ, і розповів, для чого це було зроблено.

Про це він говорив у своєму відеоблозі у п’ятницю, 10 березня.

За словами Жданова, зміни у зовнішності Кадирова вказують на те, що він страждає від гострої ниркової недостатність, що викликає збільшення ваги та набряки.

З цього приводу він нагадав про санітарний борт, облаштований під реанімацію, який минулого тижня прилітав до Москви.

“Європа в умовах війни дозволила політ у своєму повітряному просторі цього літака, він через Білорусь дійшов до Москви і відразу повернувся назад, тобто в Москві його вже чекали. Когось завантажили в цей літак-реанімацію і він полетів до Нюрнберга, де розташований найбільший медичний університет Європи, в складі якого 24 університетські клініки”, - розповів Олег Жданов.

Експерт зазначив, що при невстановленому діагнозі, який можна припустити у Кадирова, на лікування відправляють саме до університетських клінік, які можуть використовувати нестандартні методи лікування.

Жданов також назвав ймовірну причину, через яку Кадиров “захворів”.

“Є припущення, що Кадирова просто прибрали, що він не розвалював федеральну систему, зокрема, тим, що він як регіональний керівник дозволяє собі командувати частиною федеральної структури — Росгвардією”, - зазначив він.

Водночас, за словами експерта, з обігу в Росії зникло й саме поняття “кадировці”, хоча ці бійці Росгвардії і надалі виконують свої завдання на території України.

Жданов припустив, що така ж доля, як Кадирова, може чекати і на Пригожина, якщо він “не заспокоїться і буде продовжувати свої вибрики в плані політичних заяв”.

“Хоча нехай продовжує. Чим швидше вони почнуть одне одного вбивати, як павуки в банці, тим легше нам буде з ними боротися”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше у німецькому виданні Bild натякнули на проблеми зі здоров'ям у глави Чечні Рамзана Кадирова.

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