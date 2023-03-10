Вакарчук зустрівся з Сенцовим і його маленьким сином у Києві: "Будуть з моїм Іваном у футбол грати"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та режисер Олег Сенцов вперше за тривалий час змогли зустрітися.

Як розповів музикант, вони з товаришем перетнулися у столиці, коли обидва приїхали у справах буквально на кілька днів. Вакарчук поділився світлиною з Сенцовим та його маленьким сином Дем'яном у Facebook.

"Олег на пару днів у Києві. Я на пару днів у Києві. Слава Богу, змогли перетнутись із ним, його дружиною Веронікою і навіть Дем‘яном. Встигли поговорити про все: фронт, військову підготовку, творчість і безсонні батьківські ночі", - написав Вакарчук.

Святослав Вакарчук та Олег Сенцов / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Співак поділився, що дуже поважає таких людей, як Сенцов. Вакарчук сподівається, що в майбутньому його син товаришуватиме з Дем'яном.

"Я дуже люблю щирих людей. Щирих і пасіонарних. Поруч із такими відчуваєш справжній зміст життя. Разом до Перемоги! А Дем’ян най росте здоровий, щасливий. Будуть колись з моїм Іваном у футбол грати", - додав Вакарчук.

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