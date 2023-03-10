Дружина Віктора Павліка наважилася змінити зовнішність: "Чоловік не буде розмовляти зі мною"

Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова ризикнула піти на популярну процедуру краси.

Блогерка довго наважувалася змінити зовнішність та ще й чоловік був проти таких експериментів дружини. У сторіз в Instagram Катерина пожартувала, що після такого Віктор відмовиться з нею розмовляти.

"Сьогодні на мене чекає одна процедура. У першу чергу буде в шоці мій чоловік і не виключно, що він не буде зі мною розмовляти, або навіть розлучиться. Принаймні, він так казав. Він ще не знає", - заінтригувала підписників Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Пізніше Катерина розсекретила, що все ж таки вирішила збільшити собі губи за допомогою уколів краси. Увесь процес перевтілення блогерка також показала своїм фанам.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Спершу Катерина побоювалася, що губи будуть завеликими, але зрештою залишилася задоволена результатом роботи майстра.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Шкода, що багато людей вважають, що збільшення губ - це одразу качка-стайл. Якщо підходити з розумом і гарним спеціалістом - це може бути дуже гарно", - поділилася Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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