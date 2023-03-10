Дружина Віктора Павліка наважилася змінити зовнішність: "Чоловік не буде розмовляти зі мною"

Блогерка вирішила зробити уколи краси.
Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова ризикнула піти на популярну процедуру краси.
Блогерка довго наважувалася змінити зовнішність та ще й чоловік був проти таких експериментів дружини. У сторіз в Instagram Катерина пожартувала, що після такого Віктор відмовиться з нею розмовляти.
"Сьогодні на мене чекає одна процедура. У першу чергу буде в шоці мій чоловік і не виключно, що він не буде зі мною розмовляти, або навіть розлучиться. Принаймні, він так казав. Він ще не знає", - заінтригувала підписників Реп'яхова.
Пізніше Катерина розсекретила, що все ж таки вирішила збільшити собі губи за допомогою уколів краси. Увесь процес перевтілення блогерка також показала своїм фанам.
Спершу Катерина побоювалася, що губи будуть завеликими, але зрештою залишилася задоволена результатом роботи майстра.
"Шкода, що багато людей вважають, що збільшення губ - це одразу качка-стайл. Якщо підходити з розумом і гарним спеціалістом - це може бути дуже гарно", - поділилася Реп'яхова.
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