Вакарчук встретился с Сенцовым и его маленьким сыном в Киеве: "Будут с моим Иваном в футбол играть"

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и режиссер Олег Сенцов впервые за продолжительное время смогли встретиться.

Как рассказал музыкант, они с товарищем пересеклись в столице, когда оба приехали по делам буквально на несколько дней. Вакарчук поделился фотографией с Сенцовым и его маленьким сыном Демьяном в Facebook.

"Олег на пару дней в Киеве. Я на пару дней в Киеве. Слава Богу, смогли пересечься с ним, его женой Вероникой и даже Демьяном. Успели поговорить обо всем: фронт, военную подготовку, творчество и бессонные родительские ночи", – написал Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Олег Сенцов / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Певец поделился, что очень уважает таких людей, как Сенцов. Вакарчук надеется, что в будущем его сын Иван будет дружить с Демьяном.

"Я очень люблю искренних людей. Искренних и пассионарных. Рядом с такими чувствуешь настоящий смысл жизни. Вместе к Победе! А Демьян растет здоровый счастливый. Будут когда-то с моим Иваном в футбол играть", — добавил Вакарчук.

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