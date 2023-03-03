Кадиров серйозно хворий - Bild

За останні кілька місяців глава Чечні сильно погладшав та має набряклий вигляд.

У глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це пише видання Bild.

За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже набряклий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі.

Видання припускає, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Так стверджує колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні.

Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, оскільки не довіряє московським лікарям. Лікар Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова.

Саме тому глава Чечні не зміг бути присутнім на виступі російського диктатора Володимира Путіна в Москві 21 лютого.

Той факт, що Кадиров іноді буває енергійним і рухливим, пояснюється прийомом стимуляторів.

Нагадаємо, очільник Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежним від якихось лікарських препаратів. За словами прем'єра незалежної Ічкерії, Кадиров хворий, він уже став наркозалежним і 15 років вживає якісь таблетки.

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