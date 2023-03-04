У США вирував торнадо: з'явилося відео стихійного лиха

Сотні тисяч американців залишилися без світла.

Два американські штати - Техас та Луїзіана - накрив торнадо. Сотні тисяч людей залишилися без світла, скасовано понад 400 рейсів.

Про це повідомляє CBS.

Пориви вітру досягали швидкості понад 112 км на годину. Вітер валив дерева, зривав дахи, розбивав шибки, перевертав автомобілі та обривав лінії електропередач. Наразі про жертв та постраждалих не повідомляється.

Насосні станції біля Далласа також знеструмлено, що призвело до проблем із водопостачанням

Синоптики прогнозують, що торнадо рухатиметься на схід, створюючи загрозу для Огайо та Теннессі.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року у США сталася сильна снігова буря. Внаслідок хуртовини загинуло понад 60 людей. 25 грудня американці пережили найхолодніший день Різдва за всю історію спостережень. Температура повітря подекуди сягала мінус 45 градусів за Цельсієм.

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