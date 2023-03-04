В США бушевал торнадо: появилось видео стихийного бедствия

Сотни тысяч американцев остались без света.

Два американских штата – Техас и Луизиана – накрыл торнадо. Сотни тысяч человек остались без света, отменены более 400 рейсов.

Об этом сообщает CBS.

Порывы ветра достигали скорости более 112 км/ч. Ветер валил деревья, срывал крыши, разбивал стекла, переворачивал автомобили и обрывал линии электропередач. Пока о жертвах и пострадавших не сообщается.

Насосные станции у Далласа также обесточены, что привело к проблемам с водоснабжением

Синоптики прогнозируют, что торнадо будет двигаться к востоку, создавая угрозу для Огайо и Теннесси.

Напомним, в конце декабря 2022 года в США произошла сильная снежная буря. В результате вьюги погибли более 60 человек. 25 декабря американцы пережили самый холодный рождественский день за всю историю наблюдений. Температура воздуха кое-где достигала минус 45 градусов по Цельсию.

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