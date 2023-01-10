В Индии проваливается под землю целый город: причину пока не установили (фото)

Жителям индийского города Джошиматх пришлось покинуть свои дома из-за проседания земли в местности. Город превратился в "атомную бомбу".

Об этом сообщает Daily Mail.

В городе с населением около 25 тысяч человек за десять дней у более чем 500 домов образовались огромные трещины, а другие начали проседать.

Считается, что основной причиной трещин стал 12-километровый тоннель National Thermal Power Corporaion, проект гидроэлектростанции Tapovan-Vishnugad мощностью 520 МВт.

Фото: dailymail.co.uk

Энергетическая корпорация признала в 2010 году, что тоннель потерпел просачивание воды из пробитого водоносного слоя, что, в свою очередь, привело к высыханию источников воды в городе.

Работа на тоннеле началась в 2006 году, а в 2009 году туннелебурильная машина попала в ловушку, что привело к разрыву водоносного слоя, сбрасывающего воду со скоростью 600 литров в секунду.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Официальные лица из NTPC утверждали, что, поскольку тоннели сейчас полностью высохли, оседание не является результатом их проекта.

Однако эколог Рави Чопра считает, что пробитие водоносного горизонта внутри горы, которая сейчас лишена воды, не может поддерживать землю над ней, что впоследствии приводит к оседанию территории.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

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