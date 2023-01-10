Огромная воронка во дворе, в квартирах вылетели окна – последствия обстрела Херсона (видео)

Воронка образовалась от российского снаряда, разорвавшегося прямо во дворе многоэтажки.

Российские войска снова атаковали Херсон во вторник, 10 января. По предварительной информации, оккупанты применили ракеты С-300.

В Херсонской ОВА показали последствия сегодняшней атаки по городу.

Так, во дворе пятиэтажки, куда попала ракета, образовалась огромная воронка.

В квартирах дома в результате взрыва вылетели окна. Одна из жительниц, рассказала, что в момент атаки она была с ребенком в комнате, который спал.

"Слава Богу, что оно не попало прямо в наш дом", — сказала она.

Обстрелы Херсона и области

За прошедшие сутки оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. В результате российских обстрелов погибли два человека еще двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

В Херсоне и в окрестностях 9 января взрывы почти не стихали. Спасатели ликвидировали последствия прилетов, в том числе потушили 4 пожара, возникших в результате обстрелов.

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