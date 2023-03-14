Кадиров боїться втратити довіру диктатора Путіна: ISW розповіли чому

Лідер Чечні Рамзана Кадиров хоче зберегти значущість свого регіону та себе особисто у політичній та військовій сфері Росії. Під час зустрічі з диктатором Володимиром Путіним Кадиров нервував.

Про це повідомили аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

Лідер Чечні мало що може продемонструвати з точки зору бойових здобутків своїх бойовиків. Чеченські війська переважно намагаються наступати в районі Білогорівки, що на Луганщині, або ж виконують функції "правоохоронців" у тилових районах окупованих міст.

"Чеченські підрозділи наразі відіграють мінімальну роль на фронті в Україні та в основному проводять наступальні операції поблизу Білогорівки Луганської області. А також виконують правоохоронні функції в тилових районах окупованої України", - йдеться в звіті аналітиків.

Кадиров, ймовірно, під час зустрічі сподівався виправити і зміцнити свою репутацію. В ISW наголошують, що глава Кремля може чинити тиск на Кадирова, щоб той збільшив кількість своїх бійців на фронті в Україні на тлі великих втрат ПВК "Вагнера".

"Таким чином, Кадиров може побоюватися, що він втрачає прихильність Путіна, тому що йому нічого показати з погляду бойових досягнень у Чечні, і, ймовірно, він сподівався виправити та зміцнити свою репутацію в ході цієї зустрічі", - наголошують експерти.

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