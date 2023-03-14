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Кадыров боится потерять доверие диктатора Путина: ISW рассказали почему

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1639
Время на прочтение
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Кадыров боится потерять доверие диктатора Путина: ISW рассказали почему

Фото: Kavkaz Center

Чеченские подразделения играют минимальную роль на фронте.

Лидер Чечни Рамзана Кадыров хочет сохранить значимость своего региона и себя лично в политической и военной сфере России. Во время встречи с диктатором Владимиром Путиным Кадыров нервничал.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Лидер Чечни мало что может продемонстрировать с точки зрения боевых достижений своих боевиков. Чеченские войска преимущественно пытаются наступать в районе Белогоровки, что на Луганщине, или выполняют функции "правохранителей" в тыловых районах оккупированных городов.

"Чеченские подразделения играют минимальную роль на фронте в Украине и в основном проводят наступательные операции вблизи Белогоровки Луганской области. А также выполняют правоохранительные функции в тыловых районах оккупированной Украины", — говорится в отчете аналитиков.

Кадыров, вероятно, во время встречи надеялся поправить и укрепить свою репутацию. В ISW отмечают, что глава Кремля может оказывать давление на Кадырова, чтобы тот увеличил количество своих бойцов на фронте в Украине на фоне больших потерь ПИК "Вагнера".

"Таким образом, Кадыров может опасаться, что он теряет расположение Путина, потому что ему нечего показать с точки зрения боевых достижений в Чечне, и, вероятно, он надеялся исправить и укрепить свою репутацию в ходе этой встречи", — подчеркивают эксперты.

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Дата публикации
Просмотры
1639
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