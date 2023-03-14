Зачем Путину Кадыров: российский аналитик назвала две версии

По мнению Ольги Курносовой, Путин пока не готов избавиться от Кадырова.

В Сети все чаще обсуждается тема состояния здоровья скандального руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Раздается даже версия, что его могли отравить сотрудники российской ФСБ.

Насколько вероятен такой сценарий и зачем Путину нужен Кадыров, рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По ее мнению, слухи о якобы отравлении Кадырова работниками ФСБ – это вброс. Курносова сомневается, что внутри ФСБ есть некая мощная группа, которая готова действовать наперекор Путину. А диктатору Кадыров сейчас нужен.

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"Ему пока Кадыров нужен и не только потому, что он возглавляет Чечню и по большому счету Путин не понимает, кто другой мог бы это делать. Но еще и потому, что Кадыров довольно долго оставался одним из медийных лиц войны. В последнее время он перестал быть таким, но в последнее время с медийными лицами войны вообще все плохо, возможно, что несколько изменилась информационная подача внутри Кремля и администрации президента, но тем не менее держать в запасе тех, кто может говорить какие-то жесткие вещи, все равно им нужно. Сегодня практически остался только Медведев, а иногда и Пригожин", – говорит аналитик.

По ее словам, Путин пока не готов избавиться от Кадырова.

"А если вдруг внутри ФСБ появилась какая-то группа, которая готова была играть против Путина, то почему они никак не отравят Путина?", — резюмировала Курносова.