Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зачем Путину Кадыров: российский аналитик назвала две версии

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
909
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зачем Путину Кадыров: российский аналитик назвала две версии

Фото: Associated Press

По мнению Ольги Курносовой, Путин пока не готов избавиться от Кадырова.

В Сети все чаще обсуждается тема состояния здоровья скандального руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Раздается даже версия, что его могли отравить сотрудники российской ФСБ.

Насколько вероятен такой сценарий и зачем Путину нужен Кадыров, рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По ее мнению, слухи о якобы отравлении Кадырова работниками ФСБ – это вброс. Курносова сомневается, что внутри ФСБ есть некая мощная группа, которая готова действовать наперекор Путину. А диктатору Кадыров сейчас нужен.

"Ему пока Кадыров нужен и не только потому, что он возглавляет Чечню и по большому счету Путин не понимает, кто другой мог бы это делать. Но еще и потому, что Кадыров довольно долго оставался одним из медийных лиц войны. В последнее время он перестал быть таким, но в последнее время с медийными лицами войны вообще все плохо, возможно, что несколько изменилась информационная подача внутри Кремля и администрации президента, но тем не менее держать в запасе тех, кто может говорить какие-то жесткие вещи, все равно им нужно. Сегодня практически остался только Медведев, а иногда и Пригожин", – говорит аналитик.

По ее словам, Путин пока не готов избавиться от Кадырова.

"А если вдруг внутри ФСБ появилась какая-то группа, которая готова была играть против Путина, то почему они никак не отравят Путина?", — резюмировала Курносова.

Напомним, что диктатор Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели в Кремле встречу. На ней Кадыров зачитывал текст из бумажки, которую напечатали очень большими буквами.

В Сети обратили внимание, что Путин на встрече был слишком "подсушен" и уже традиционно вцепился в стол.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно. По мнению журналистов, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов озвучил информацию о том, что лидера Чечни Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники российской ФСБ.

Читайте также:

Как Россия после войны в Чечне заманила ее в ловушку | Анзор Масхадов

Как Россия после войны в Чечне заманила ее в ловушку | Анзор Масхадов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
909
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация