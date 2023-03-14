В салоне или самостоятельно — как красить волосы

Салонное окрашивание стоит немалых денег и требует готовности потратить на процедуру минимум полдня. Популярные мастера заняты на недели вперед, поэтому нужно еще и спланировать визит в салон.

Все это наводит на мысли о самостоятельном окрашивании — краски продаются в магазинах повсеместно, а туториалы находятся в свободном доступе на YouTube. Но стоит ли результат таких экспериментов? Насколько это в действительности выгодно для бюджета и безопасно для волос?

Разница между окрашиванием в салоне и дома

В первую очередь процедура в салоне отличается от домашней наличием профессионала, который берет под контроль весь процесс и отвечает за результат. В данном случае мы подразумеваем обученного и грамотного мастера. Такой специалист легко определяет тип волос, оценивает состояние длины, корней, и кончиков, и на основании всех этих факторов подбирает максимально подходящую краску и технику окрашивания.

Профессионал четко понимает, что получится в итоге. Он знает, как взаимодействуют с волосами те или иные вещества и никогда не возьмется за работу, которая может навредить. Например, переходы от черного к блонду — пара некорректных смывок и волосы можно попросту сжечь.

Салонный мастер подбирает красящие составы с учетом не только состояния, но и цвета волос — изначального и желаемого клиентом. Этим и хороши профессиональные краски для волос. Они позволяют специалистам учесть все нюансы и спрогнозировать результат окрашивания. Можно ли самостоятельно использовать такие продукты? Конечно. Но важно здраво оценивать свои навыки. Позже мы вернемся к этому вопросу.

В противовес салонам масс-маркет всегда предлагает нам упаковку с дефолтным красителем и высокопроцентным окислителем — смешиваем, наносим и смываем по инструкции. Кажется, все просто, но проблема в том, что одну и ту же краску покупают разные люди. У кого-то волосы — осветленные и пористые, у кого-то — натуральные и тонкие, а кого-то природа наградила жесткими и темными. Не стоит ожидать, что продукт на все типы подействует одинаково.

Составы магазинных красок часто далеки от идеала. В них можно увидеть соли тяжелых металлов (свинца, железа, ртути, меди), а главным активным компонентом обычно выступает аммиак или его такие же агрессивные аналоги. Чем «проще» краска, тем концентрация вредных веществ выше. В результате волосы после окрашивания становятся ломкими и тусклыми. Бывают исключения и среди средств масс-маркета. Но без должных знаний и понимания, как все это работает, ткнуть пальцем в небо и сразу выбрать идеально подходящую краску — редкая удача.

В топе распространенных проблем самостоятельного окрашивания — аллергические реакции. Во избежание нужно примерно за сутки делать тест. На красоту и здоровье влияет сам высокопроцентный окислитель: он истончает волосы, может спровоцировать ломкость по длине и на кончиках. Порой краску держат дольше положенного времени с целью сделать цвет интенсивнее или по невнимательности. Передерживание красящей смеси, тем более не с самым щадящим составом, приводит к раздражениям, ожогам кожи и разрушению волосяной структуры. А когда результат получился не такой, как хотелось, в ход может пойти вторая упаковка краски. Не делайте так никогда, иначе испортите волосы бесповоротно.

Вывод: сложные процедуры лучше доверять профессиональным мастерам. Базово научиться перекрашивать волосы в оттенки, близкие к натуральному, не проблема даже без специальных курсов. Но делать что-то радикальное без опыта и специализированных знаний не стоит. Результат вам не понравится. И восстановление волос, которое понадобится после, может обойтись дороже, чем одно салонное окрашивание.

Что учесть при самостоятельном окрашивании

Вам понадобится качественный профессиональный краситель и низкопроцентный окислитель. О конкретных продуктах можете узнать в салоне. Заранее изучите результаты окрашивания на их сайте или странице в соцсети, желательно на волосах, схожих с вашими, чтобы убедиться в целесообразности своего обращения. Также большой выбор предлагают онлайн-магазины, но тут придется самостоятельно делать выбор: по отзывам, обзорам и описаниям производителей.

Для осветленных волос рекомендуем смешивать окислитель и осветляющую пудру в пропорции 2:1. Используйте емкость из пластика или стекла, так как металл окисляется и вступает в реакцию с краской. Идеально, если дома у вас все-таки будет человек, который поможет равномерно прокрасить волосы. Хотя бы первое время, пока вы не набьете руку.

После окрашивания не забывайте пользоваться специальным уходом. Профессиональные бренды предлагают эффективные бальзамы и маски, которые защищают цвет от вымывания, поддерживают увлажненность и сияние волос.

Еще существуют оттеночные краски и тоники — они безопаснее классических красок, поскольку не затрагивают структуру, а обволакивают волосы поверху. На их производителя и качество тоже нужно обращать внимание. Имейте в виду: если волосы осветлены, пигмент все равно может проникнуть внутрь и после смывания средства останутся пятна.

Важно: между тонированием и перманентным окрашиванием обязательно нужен перерыв в несколько месяцев, чтобы оттеночный продукт полностью вымылся. В противном случае остатки тонирующего средства вступят в реакцию с красителем и дадут непредсказуемый результат.