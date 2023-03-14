У салоні або самостійно — як фарбувати волосся

Салонне фарбування коштує чималих грошей і вимагає готовності витратити на процедуру щонайменше півдня. Популярні майстри зайняті на тижні вперед, тож потрібно ще й спланувати візит до салону.

Усе це наводить на думки про самостійне фарбування — фарби продаються в магазинах повсюдно, а туторіали знаходяться у вільному доступі на YouTube. Але чи вартий результат таких експериментів? Наскільки це насправді вигідно для бюджету та безпечно для волосся?

Різниця між фарбуванням в салоні та вдома

Насамперед процедура в салоні відрізняється від домашньої наявністю професіонала, який бере під контроль весь процес та відповідає за результат. В такому випадку ми маємо на увазі навченого та грамотного майстра. Такий фахівець легко визначає тип волосся, оцінює стан довжини, коренів та кінчиків, і на підставі всіх цих чинників підбирає максимально підходящу фарбу та техніку фарбування.

Професіонал чітко розуміє, що вийде. Він знає, як взаємодіють із волоссям ті чи інші речовини та ніколи не візьметься за роботу, яка може нашкодити. Наприклад, переходи від чорного до блонду — пара некоректних змивок і волосся можна попросту спалити.

Салонний майстер підбирає фарбувальні склади з урахуванням не тільки стану, а й кольору волосся — початкового та бажаного клієнтом. Цим і хороші професійні фарби для волосся. Вони дають фахівцям змогу врахувати всі нюанси та спрогнозувати результат фарбування. Чи можна самостійно використовувати такі продукти? Звичайно. Але важливо розумно оцінювати свої навички. Пізніше ми повернемось до цього питання.

На противагу салонам мас-маркет пропонує нам упаковку з дефолтним фарбником і високовідсотковим окислювачем — змішуємо, наносимо й змиваємо за інструкцією. Здається, все просто, але проблема в тому, що одну й ту саму фарбу купують різні люди. У когось волосся — освітлене й пористе, у когось — натуральне й тонке, а когось природа нагородила жорстким і темним. Не варто очікувати, що продукт на всі типи подіє однаково.

Склади магазинних фарб часто далекі від ідеалу. У них можна побачити солі важких металів (свинцю, заліза, ртуті, міді), а головним активним компонентом зазвичай є аміак або його такі ж агресивні аналоги. Чим «простіше» фарба, тим більше концентрація шкідливих речовин. В результаті волосся після фарбування стає ламким і тьмяним. Бувають винятки й серед засобів мас-маркету. Але без належних знань і розуміння, як все це працює, ткнути пальцем у небо та відразу обрати фарбу, що ідеально підходить, — рідкісна вдача.

У топі поширених проблем самостійного фарбування — алергічні реакції. Щоб уникнути їх, потрібно приблизно за добу робити тест. На красу та здоров’я впливає сам високовідсотковий окислювач: він стоншує волосся, може спровокувати ламкість по довжині та на кінчиках. Іноді фарбу тримають довше за належний час з метою зробити колір інтенсивнішим або через неуважність. Перетримування фарбувальної суміші, тим більше не з самим щадним складом, призводить до подразнень, опіків шкіри та руйнування волосяної структури. А коли результат вийшов не такий, як хотілося, у хід може піти друга упаковка фарби. Не робіть так ніколи, інакше зіпсуєте волосся безповоротно.

Висновок: складні процедури краще довіряти професійним майстрам. Базово навчитися перефарбовувати волосся у відтінки, близькі до натурального, не проблема навіть без спеціальних курсів. Але робити щось радикальне без досвіду та спеціалізованих знань не варто. Результат вам не сподобається. І відновлення волосся, яке знадобиться після, може обійтися дорожче, ніж одне салонне фарбування.

Що врахувати при самостійному фарбуванні

Вам знадобиться якісний професійний фарбник та низьковідсотковий окислювач. Про конкретні продукти можете дізнатися у салоні. Заздалегідь вивчіть результати фарбування на їхньому сайті або сторінці в соцмережі, бажано на волоссі, схожому на ваше, щоб переконатися в доцільності свого звернення. Також великий вибір пропонують онлайн-магазини, але тут доведеться самостійно робити вибір: за відгуками, оглядами та описами виробників.

Для освітленого волосся рекомендуємо змішувати окислювач і пудру в пропорції 2:1. Використовуйте ємність із пластику або скла, оскільки метал окислюється та вступає в реакцію з фарбою. Ідеально, якщо вдома у вас все-таки буде людина, яка допоможе рівномірно пофарбувати волосся. Хоча б спочатку, поки ви не наб’єте руку.

Після фарбування не забувайте користуватися спеціальним доглядом. Професійні бренди пропонують ефективні бальзами та маски, які захищають колір від вимивання, підтримують зволоженість та сяяння волосся.

Ще існують відтінкові фарби й тоніки — вони безпечніші за класичні фарби, оскільки не зачіпають структуру, а обволікають волосся поверхом. На їхнього виробника та якість теж потрібно звертати увагу. Майте на увазі: якщо волосся освітлене, пігмент все одно може проникнути всередину і після змивання засобу залишаться плями.

Важливо: між тонуванням і перманентним фарбуванням обов’язково потрібна перерва в кілька місяців, щоб відтінковий продукт повністю вимився. В іншому випадку залишки тонувального засобу вступлять у реакцію фарбником і дадуть непередбачуваний результат.