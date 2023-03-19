Агент з ідеальним алібі: спецпризначень та герой АТО став агентом Кремля

Останні кілька тижнів контррозвідка СБУ буквально щодня викриває російських агентів в українських містах. Як показує практика, шпигунами Кремля виявляються люди з ідеальним досьє, йдеться в ТСН.

У затриманих контррозвідкою людях важко упізнати зрадників. У Краматорську викрили медсестру бойового підрозділу тероборони, вона свідомо здавала ворогу маршрути нашої техніки. А жінка на півдні України корегувала російські ракети на цивільні лікарні. Її спільник-агент ховався за словом «волонтер». Усі вони мали тверде алібі і це робило їх ідеальними шпигунами для ГРУ і ФСБ, але українська контррозвідка переграла ворога.

Чи не найгучніше викриття останніх місяців пройшло в Очакові, що мав без бою здатися окупантам. Так сталося б, якби агента військової розвідки Росії, більше відомого як ГРУ, не схопили наші специ.

45-річний Едуард Шевченко уродженець Мурманська - той самий агент - псевдонім «Майстер». Його вся військова кар’єра минула в Україні. На початку 2000 закінчив військово-морське училище у Севастополі. 2014 року став учасником АТО, герой боїв за Слов’янськ, це вже вкрай високий рівень агентурного захисту. Від 2016 року – командувач 73-го морського центру сил спеціальних операцій, що базується в Очакові. Елітний підрозділ «морських котиків», а ще – він лицар орденів Богдана Хмельницького і повний кавалер ордена «За мужність».

То як і чому він став агентом Росії?

- Ти ж розумієш, що залежить від нього, захоче він здавати чи не захоче.

- А куди він з підводного човна дінеться?

- А що за людина?

- Телефонувати йому буде генерал.

- Генерал чого?

- Три букви, перша Г.

- Я зрозумів.

“Було встановлення факт спілкування з громадянином РФ, уродженцем міста Краматорськ Колесніковим Сергієм Олександровичем 1971 року народження”, - розповідає оперативний співробітник.

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На опублікованих записах СБУ, розмова Шевченка з Сергієм Колесніковим – співробітником ГРУ. «Друг» Шевченка, який мав поговорити з російським генералом, мер міста Очакова – Сергій Бичков. На момент переговорів Едуард Шевченко був заступником мером Очакова, ще й з питань безпеки. Про це він розповів ТСН в ексклюзивному інтерв’ю. “По місту розставлені камери, працюю в системі “безпечне місто”, - каже Шевченко.

“Після певних питань, поставлених мені, я відповідно звернувся до певних органів”, - розповідає міський голова Очакова Сергій Бичков.

Очаків – місто на березі Дніпро-Бузького лиману – ідеальне для висадки російського десанту. Пологий берег, безліч заводей, в яких легко можна сховатися. Та реалізувати ці плани росіянам так і не вдалося. Тепер вони перетворюють Очаків на руїни здалеку - ракетами та артилерією.

Агент “Майстер" зробив для цього чимало - збирав інформацію про наші бази, повідомляв кураторів про переміщення підрозділів у прибережних районів. Легко контролював через вуличні камери всі маневри Сил оборони. Здача Очакова була би стратегічним успіхом - і прямим шляхом до Одеси в обхід Миколаєва і Херсона. Агенту обіцяли максимальну безпеку:

- Значить, дивись, десь до кінця місяця буде жорстко. Я тебе попереджу, щоб ти виїхав з міста.

- Ну, хотілося б. Так.

- Коли наші туди проходитимуть, наші зайдуть, ти знаєш, що сказати і як зі мною на зв'язок вийти. А далі їм уже зателефонує висока людина і скаже, щоб вони не лізли, куди їм не треба.

- Добре, я тебе почув.

Вибір російських спецслужб вже не вперше падає на «Майстра». 2 роки тому він вже був учасником гучної шпигунської історії. Йшлося викрадення тодішнього командувача Сил спеціальних операцій – Ігора Луньова. Призом мала стати 100 000 доларів, а мотивом - злість та образа за звільнення з армії, яке він вважав незаконним.

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«Майстер» хоч і досвідчений спецпризначенець і гроші потрібні на лікування хворої дитини, але ймовірно, зваживши свої сили і оцінивши усі ризики – відмовився. Нині на співпрацю пішов... Чому? Простої відповіді немає. Тут могли зіграти всі разом узяті чинники: і гроші, і обіцяні привілеї від окупаційної влади Очакова і бажання нарешті помститися. Про образу на колишніх керівників він часто повторював.

Утім, зірвавши плани Шевченка і генштабу Росії - контррозвідка СБУ буквально урятувала репутацію України. “Будь-яке місто, яке було б таким чином захоплене - це був би величезний успіх просто спецслужб Росії ГРУ зокрема, і Росії в принципі. Уявіть собі ситуацію, коли ми постійно вимагаємо величезні об’єми зброї технологій нових і так далі і показуємо…. і це деморалізувало б дуже багатьох в Україні. Деморалізувало б західних наших партнерів, як це так може відбуватись, коли війна повномасштабна з величезними жертвами і відбувається така спецоперація”, - каже політичний експерт Олексій Голобуцький.

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