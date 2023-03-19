Блогерша Татьяна Парфильева впервые станет мамой

Бизнесвумен поделилась радостной новостью.
Известная украинская блогерша и бизнесвумен Татьяна Парфильева и ее муж, бизнесмен Иван Кришталь, ждут первенца.
Счастливой новостью 28-летняя будущая мама поделилась со своими поклонниками в Instagram. Татьяна опубликовала трогательное видео, на котором показала округлившийся животик.
"+1", — коротко подписала ролик блогерша.
С радостной новостью Татьяну и Ивана поздравили не только подписчики, но звездные коллеги. К поздравлениям присоединились Даша Квиткова, Злата Огневич, Даша Астафьева и другие.
- Я в шоке! Поздравляю! (Анна Тринчер)
- У вас будет очень красивый ребёнок! (Саша Бо)
- Таня! Ваня! Ура! Поздравляю! (Даша Астафьева)
- Круто как! Поздравляю! (Злата Огневич)
Муж Татьяны также поделился известием в своем блоге и показал милые кадры из семейной фотосессии, на которых пара показала снимок УЗИ с малышом.
"Не описать словами, какие эмоции я испытываю", – написал Иван.
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