Блогерша Татьяна Парфильева впервые станет мамой

Известная украинская блогерша и бизнесвумен Татьяна Парфильева и ее муж, бизнесмен Иван Кришталь, ждут первенца.

Счастливой новостью 28-летняя будущая мама поделилась со своими поклонниками в Instagram. Татьяна опубликовала трогательное видео, на котором показала округлившийся животик.

"+1", — коротко подписала ролик блогерша.

С радостной новостью Татьяну и Ивана поздравили не только подписчики, но звездные коллеги. К поздравлениям присоединились Даша Квиткова, Злата Огневич, Даша Астафьева и другие.

Я в шоке! Поздравляю! (Анна Тринчер)

У вас будет очень красивый ребёнок! (Саша Бо)

Таня! Ваня! Ура! Поздравляю! (Даша Астафьева)

Круто как! Поздравляю! (Злата Огневич)

Татьяна Парфильева с мужем/Фото: instagram.com/vanyakryshtal

Муж Татьяны также поделился известием в своем блоге и показал милые кадры из семейной фотосессии, на которых пара показала снимок УЗИ с малышом.

Татьяна Парфильева с мужем/Фото: instagram.com/vanyakryshtal

Татьяна Парфильева с мужем/Фото: instagram.com/vanyakryshtal

"Не описать словами, какие эмоции я испытываю", – написал Иван.

Татьяна Парфильева с мужем/Фото: instagram.com/vanyakryshtal

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