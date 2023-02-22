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Над Україною помітили пасажирський літак - Flightradar24

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1239
Час на прочитання
1 хв
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Над Україною помітили пасажирський літак - Flightradar24

Фото: sputnik-georgia

Чи дійсно літак із пасажирами летів над Україною, яи це був збій системи - невідомо.

Пізно ввечері 22 лютого над повітряним простором України, який закритий від початку російського вторгнення - 24 лютого 2022 року, помітили пасажирський літак LO122 Дубай – Варшава.

Про це стало відомо з моніторингового порталу Flightradar24.

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Як було видно із сервісу, після 22:00 борт летів через південь України - пройшов Херсонську та Миколаївську область. Та в який момент портал показав, що літак із пасажирами на борту летів за курсом - Одеса-Молдова-Чернівці-Ужгорода-Словаччина-Польща.  

Ймовірно, стався збій у системі Flightradar24. Наразі причини польоту пасажарського літака над Україною невідомі. 

Додамо, що польський літак вилетів із Дубай о 18:15, місце прибуття - Варшава. 

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Дата публікації
Перегляди
1239
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