Над Украиной заметили пассажирский самолет — Flightradar24

Действительно ли самолет с пассажирами летел над Украиной, или это был сбой системы – неизвестно.

Поздно вечером 22 февраля над воздушным пространством Украины, закрытым с начала российского вторжения — 24 февраля 2022 года, был замечен пассажирский самолет LO122 Дубай — Варшава.

Об этом стало известно из мониторингового портала Flightradar24.

Как видно из сервиса, после 22:00 борт польской компании LOT Polish Airlines летел через юг Украины — прошел Херсонскую и Николаевскую область. Но в какой момент портал показал, что самолет с пассажирами на борту летел по курсу – Одесса-Молдова-Черновцы-Ужгород-Словакия-Польша.

Вероятно, произошел сбой в системе Flightradar24. Пока причины полета пассажирского самолета над Украиной неизвестны.

Добавим, что польский самолет вылетел из Дубай в 18:15, место прибытия – Варшава.

Фото: сундуков

Фото: сундуков

Напомним, утром 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины "Украэрорух" объявило о закрытии воздушного пространства.

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