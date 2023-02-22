Данилов: "Россия готовит план – земля в обмен на мир"

Цель России – уничтожение Украины и ее полное поглощение.

Россия готовит сценарий внутренней дестабилизации в Украине как единственное спасение от своего военного поражения.

Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"На международных площадках и внутри Украины РФ через своих экспертов продвигает идеи отказа Украины от территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в обмен на прекращение войны", — отметил Данилов.

По его словам, путинские власти рассматривают подобное соглашение "земля в обмен на мир" лишь как промежуточный этап достижения главной цели – уничтожение Украины и ее полное поглощение.

Добавим, что, по словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия осуществляет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию до 24 февраля.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что враг к годовщине полномасштабного вторжения планирует новую массированную ракетную атаку по Украине.

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