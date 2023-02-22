Маковые блины с лимонным маслом: вкуснота невероятная

Предлагаем неклассический рецепт маковых блинов, именно маковых, а не с маком с необычным лимонным маслом, который готовится очень просто.

Для блинов нам нужны:

молоко – 350 мл,

мука – 140 г,

яйца – 2 шт.,

сахар – 29 г

мак – 2 ст. ложки с верхом,

соль — щепотка,

масло – 4 стол. л.

Приготовление блинов:

Мак залить крутым кипятком и оставить на несколько часов, можно и на ночь.

Яйца взбить с солью и сахаром. Влить молоко, все тщательно перемешать.

В муку постепенно, и это очень важно, добавляем перемешанные яйца с молоком. Тщательно взбиваем венчиком, чтобы тесто было однородным, без комочков.

Влить в тесто масло. Важно, чтобы оно не была ароматным.

Слить лишнюю жидкость с мака, который мы оставляли в кипятке и добавить мак в тесто. Все тщательно перемешать.

Разогреть сковороду и перед первым блином смазать ее маслом. Дальше выпекать блины уже без масла.

Мак будет оседать, поэтому перед очередным блинчиком желательно тесто перемешивать.

Если тесто станет густым, можно добавить к нему немного теплой воды.

Для приготовления лимонного масла требуется:

сливочное масло – 115 г,

сахарная пудра – 25 г,

лимонный сок – 2 ч.л

цедра лимона – 1 ч. л

Как приготовить лимонное масло.

Соединить мягкое сливочное масло с пудрой, лимонным соком, цедрой и хорошо перемешать. Желательно отправить в холодильник на время.

Как потреблять маковые блины с лимонным маслом

Очень просто – на горячие блины положить лимонное масло и немедленно съесть.

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