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Маковые блины с лимонным маслом: вкуснота невероятная

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
642
Время на прочтение
2 мин
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Маковые блины с лимонным маслом: вкуснота невероятная

Маковые блины

Рецепт необычных, вкусных маковых блинов найдете в материале ТСН.ua

Предлагаем неклассический рецепт маковых блинов, именно маковых, а не с маком с необычным лимонным маслом, который готовится очень просто.

Для блинов нам нужны:

  • молоко – 350 мл,
  • мука – 140 г,
  • яйца – 2 шт.,
  • сахар – 29 г
  • мак – 2 ст. ложки с верхом,
  • соль — щепотка,
  • масло – 4 стол. л.

Приготовление блинов:

  • Мак залить крутым кипятком и оставить на несколько часов, можно и на ночь.
  • Яйца взбить с солью и сахаром. Влить молоко, все тщательно перемешать.
  • В муку постепенно, и это очень важно, добавляем перемешанные яйца с молоком. Тщательно взбиваем венчиком, чтобы тесто было однородным, без комочков.
  • Влить в тесто масло. Важно, чтобы оно не была ароматным.
  • Слить лишнюю жидкость с мака, который мы оставляли в кипятке и добавить мак в тесто. Все тщательно перемешать.
  • Разогреть сковороду и перед первым блином смазать ее маслом. Дальше выпекать блины уже без масла.

Мак будет оседать, поэтому перед очередным блинчиком желательно тесто перемешивать.

Если тесто станет густым, можно добавить к нему немного теплой воды.

Для приготовления лимонного масла требуется:

  • сливочное масло – 115 г,
  • сахарная пудра – 25 г,
  • лимонный сок – 2 ч.л
  • цедра лимона – 1 ч. л

Как приготовить лимонное масло.

Соединить мягкое сливочное масло с пудрой, лимонным соком, цедрой и хорошо перемешать. Желательно отправить в холодильник на время.

Как потреблять маковые блины с лимонным маслом

Очень просто – на горячие блины положить лимонное масло и немедленно съесть.

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Дата публикации
Просмотры
642
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