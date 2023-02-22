Маковые блины с лимонным маслом: вкуснота невероятная

Рецепт необычных, вкусных маковых блинов найдете в материале ТСН.ua
Предлагаем неклассический рецепт маковых блинов, именно маковых, а не с маком с необычным лимонным маслом, который готовится очень просто.
Для блинов нам нужны:
- молоко – 350 мл,
- мука – 140 г,
- яйца – 2 шт.,
- сахар – 29 г
- мак – 2 ст. ложки с верхом,
- соль — щепотка,
- масло – 4 стол. л.
Приготовление блинов:
- Мак залить крутым кипятком и оставить на несколько часов, можно и на ночь.
- Яйца взбить с солью и сахаром. Влить молоко, все тщательно перемешать.
- В муку постепенно, и это очень важно, добавляем перемешанные яйца с молоком. Тщательно взбиваем венчиком, чтобы тесто было однородным, без комочков.
- Влить в тесто масло. Важно, чтобы оно не была ароматным.
- Слить лишнюю жидкость с мака, который мы оставляли в кипятке и добавить мак в тесто. Все тщательно перемешать.
- Разогреть сковороду и перед первым блином смазать ее маслом. Дальше выпекать блины уже без масла.
Мак будет оседать, поэтому перед очередным блинчиком желательно тесто перемешивать.
Если тесто станет густым, можно добавить к нему немного теплой воды.
Для приготовления лимонного масла требуется:
- сливочное масло – 115 г,
- сахарная пудра – 25 г,
- лимонный сок – 2 ч.л
- цедра лимона – 1 ч. л
Как приготовить лимонное масло.
Соединить мягкое сливочное масло с пудрой, лимонным соком, цедрой и хорошо перемешать. Желательно отправить в холодильник на время.
Как потреблять маковые блины с лимонным маслом
Очень просто – на горячие блины положить лимонное масло и немедленно съесть.
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