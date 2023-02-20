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Как приготовить пышный бисквит без яйца.

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
362
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить пышный бисквит без яйца.

Бисквит без яиц

Может ли приготовить бисквит без яиц? Оказывается да. Рецепт бисквита без яиц на кипятке, найдете в материале ТСН.ua

Если спросить кого-нибудь о бисквите и как он готовится, каждая хозяйка скажет — для приготовления бисквита нужны яйца — 2,3, 5. И чем больше, тем бисквит считается получше. А можно ли приготовить бисквит, когда в доме нет яиц? Оказывается можно, рассказываем как.

Ингредиенты для приготовления пышного бисквита

  • полтора стакана муки,
  • по чайной ложечке соды и ванильного сахара,
  • 250 мл кипятка,
  • 4 столовые ложки рафинированного масла,
  • столовая ложка лимонного сока,
  • стакан сахара.

Как приготовить бисквит без яиц

  • Смешиваем в одной емкости кипяток, подсолнечное масло, лимонный сок и сахар. Для перемешивания лучше использовать миксер на очень небольшой скорости до полного растворения сахара.
  • В другом сосуде соединяем муку, соду и ванильный сахар.
  • Сухую смесь пересыпаю в жидкую. Тщательно перемешиваем все ингредиенты в однородное тесто.
  • Тесто сразу переливаем в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
  • Ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 С.

Когда бисквит будет готовым (спичка, которая проткнет тесто, останется сухой), вытащим его из духовки и остудим. Можно разрезать пополам и смазать кремом, а можно есть просто так.

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Дата публикации
Просмотры
362
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