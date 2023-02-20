Как приготовить пышный бисквит без яйца.

Может ли приготовить бисквит без яиц? Оказывается да. Рецепт бисквита без яиц на кипятке, найдете в материале ТСН.ua

Если спросить кого-нибудь о бисквите и как он готовится, каждая хозяйка скажет — для приготовления бисквита нужны яйца — 2,3, 5. И чем больше, тем бисквит считается получше. А можно ли приготовить бисквит, когда в доме нет яиц? Оказывается можно, рассказываем как.

Ингредиенты для приготовления пышного бисквита

полтора стакана муки,

по чайной ложечке соды и ванильного сахара,

250 мл кипятка,

4 столовые ложки рафинированного масла,

столовая ложка лимонного сока,

стакан сахара.

Как приготовить бисквит без яиц

Смешиваем в одной емкости кипяток, подсолнечное масло, лимонный сок и сахар. Для перемешивания лучше использовать миксер на очень небольшой скорости до полного растворения сахара.

В другом сосуде соединяем муку, соду и ванильный сахар.

Сухую смесь пересыпаю в жидкую. Тщательно перемешиваем все ингредиенты в однородное тесто.

Тесто сразу переливаем в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

Ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 С.

Когда бисквит будет готовым (спичка, которая проткнет тесто, останется сухой), вытащим его из духовки и остудим. Можно разрезать пополам и смазать кремом, а можно есть просто так.

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