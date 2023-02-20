Как приготовить пышный бисквит без яйца.

Может ли приготовить бисквит без яиц? Оказывается да. Рецепт бисквита без яиц на кипятке, найдете в материале ТСН.ua
Если спросить кого-нибудь о бисквите и как он готовится, каждая хозяйка скажет — для приготовления бисквита нужны яйца — 2,3, 5. И чем больше, тем бисквит считается получше. А можно ли приготовить бисквит, когда в доме нет яиц? Оказывается можно, рассказываем как.
Ингредиенты для приготовления пышного бисквита
- полтора стакана муки,
- по чайной ложечке соды и ванильного сахара,
- 250 мл кипятка,
- 4 столовые ложки рафинированного масла,
- столовая ложка лимонного сока,
- стакан сахара.
Как приготовить бисквит без яиц
- Смешиваем в одной емкости кипяток, подсолнечное масло, лимонный сок и сахар. Для перемешивания лучше использовать миксер на очень небольшой скорости до полного растворения сахара.
- В другом сосуде соединяем муку, соду и ванильный сахар.
- Сухую смесь пересыпаю в жидкую. Тщательно перемешиваем все ингредиенты в однородное тесто.
- Тесто сразу переливаем в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
- Ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 С.
Когда бисквит будет готовым (спичка, которая проткнет тесто, останется сухой), вытащим его из духовки и остудим. Можно разрезать пополам и смазать кремом, а можно есть просто так.
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