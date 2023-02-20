РФ атакует на 5 направлениях: Генштаб сообщил, где тяжелее всего на фронте

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 22 авиационных удара. Враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 20 февраля.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток вражеских обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Искрисковщина, Запсилье, Покровка и Майское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополя и Западное.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреляли населенные пункты Двуречная, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва в Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ступочки, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Веселое, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районе Александрополя, Авдеевки, Маринки и Угледара.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 23 населенных пункта, включая Новополь Донецкой области; Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Павловка, Новоивановка, Каменское, Запорожское, Высшетарасовка и Ильинка Запорожской области.

Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новополя Донецкой области и Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области.

В Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. Среди них – Змиевка, Берислав, Веселое, Бургунка, Ивановка, Инженерное, Херсон, Белозерка, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.

Преступные провокации россиян

19 февраля из артиллерии россияне обстреляли оккупированный город Голая Пристань Херсонской области. В преступлении захватчики пытались обвинить и дискредитировать ВСУ.

Также для формирования негативного отношения к Силам обороны Украины оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Угледар является принципиальным для россиян.

Также сообщалось, что оккупанты разместили в бомбоубежищах ЗАЭС мобилизованных и курсантов РФ.

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