Из-за Бахмута российский фронт может "посыпаться" уже весной – военный эксперт

Из-за больших потерь возле Бахмута в Донецкой области российский фронт может посыпаться уже весной – в апреле-мае. Оборона города позволит ВСУ лучше подготовить контратаку.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Согласно тому, что россияне под Бахмутом теряют колоссальные человеческие ресурсы, есть шанс, что российский фронт может очень быстро посыпаться. Если наши Силы обороны смогут держать оборону Бахмута еще несколько месяцев, то это очень истощит российских оккупантов. Поэтому, чем дольше мы сможем перемалывать россиян у Бахмута, тем более у нас будет возможностей для контратаки в апреле-мае. На практике, когда россияне истощаются, их фронт просто сыпется и освобождение наших территорий происходит значительно быстрее", — пояснил он.

Эксперт также отметил, что российские захватчики очень много уделяют внимание захвату Бахмута.

"В последний раз что-то подобное в мировой истории было, когда японцы захватывали Порт-Артур. Тогда японцы потеряли очень много своих военных. Сейчас, спустя 100 с лишним лет, россияне повторяют судьбу японцев", — резюмировал Киричевский.

Бои за Бахмут

Российские захватчики продолжают попытки наступления на Бахмут. Однако, по данным военных, оккупанты немного уменьшили атаки из-за значительных потерь, они ожидают резерва.

Военное руководство России снова изменило дату "взятия Бахмута" — теперь до 24 февраля. Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что ВСУ сломают планы Владимира Путина по захвату Бахмута. Задача, которую поставил диктатор, потребует значительно более высоких темпов российского продвижения, чем те, которые были в течение многих месяцев. Для этого у окупантов сил нет.

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