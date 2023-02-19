Через Бахмут російський фронт може "посипатись" вже навесні – військовий експерт

Через великі втрати біля Бахмута на Донеччині російський фронт може посипатись вже навесні – у квітні-травні. Оборона міста дозволить ЗСУ краще підготувати контратаку.

Про в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Відповідно до того, що росіяни під Бахмутом втрачають колосальні людські ресурси, є шанс, що російський фронт може дуже швидко посипатись. Якщо наші Сили оборони зможуть тримати оборону Бахмута ще кілька місяців, то це дуже виснажить російських окупантів. Тому, чим довше ми зможемо перемелювати росіян біля Бахмута, тим більше в нас буде можливостей для контратаки у квітні-травні. На практиці, коли росіяни виснажуються, то їхній фронт просто сиплеться і звільнення наших територій відбувається значно швидше", - пояснив він.

Експерт також зауважив, що російські загарбники дуже багато приділяють уваги захопленню Бахмута.

"Останній раз щось подібне у світовій історії було, коли японці захоплювали Порт-Артур. Тоді японці втратили дуже багато своїх військових. Зараз, через 100 з гаком років, росіяни повторюють долю японців", - резюмував Киричевський.

Бої за Бахмут

Російські загарбники продовжують спроби наступу на Бахмут. Однак, за даними військових, окупанти трохи зменшили атаки через значні втрати, вони чекають на резерв.

Військове керівництво Росії знову змінило дату "взяття Бахмута" – тепер до 24 лютого. Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що ЗСУ зламають плани Володимира Путіна щодо захоплення Бахмута. Завдання, яке поставив диктатор, вимагатиме значно вищих темпів російського просування, аніж ті, що були протягом багатьох місяців. Для цього в окупантів сил немає.

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