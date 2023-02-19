РФ посилює ядерний шантаж перед візитом Байдена до Європи: що відомо

Сили та засоби стратегічних ядерних сил РФ переведено у вищі ступені бойової готовності.

Росія розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи президента США Джо Байдена. Такими діями Кремль планує посилити ядерний шантаж і зірвати візит очільника Білого дому.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки України.

Російські окупанти провели:

підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

перевірку системи централізованого бойового управління ЗС РФ "Моноліт".

перевірку каналів бойового управління.

Сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування.

Також на авіабазі "Тамбов" розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

"Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України", – наголосили у ГУР.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден прибуде до Польщі у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський теж планує відвідати Польщу та зустрітись з Байденом.

Раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст розповів, за яких умов Путін може застосувати ядерну зброю.

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