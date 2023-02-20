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Як приготувати пишний бісквіт без жодного яйця

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
791
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати пишний бісквіт без жодного яйця

Бісквіт без яєць

Чи може бісквіт бути без яєць? Виявляється, так. Рецепт бісквіта без яєць на окропі знайдете в матеріалі ТСН.ua.

Якщо запитати будь-кого про бісквіт та як він готується, кожна господиня скаже, що для приготування бісквіта потрібні яйця — 2, 3, 5. І чим більше, тим краще вын вдасться. А чи можна приготувати бісквіт, коли в хаті немає яєць? Виявляється, можна. Розповідаємо як.

Інгредієнти для приготування пишного бісквіта

  • півтори склянки борошна,
  • по чайній ложечці соди й ванільного цукру,
  • 250 мл кип’ятку,
  • 4 столові ложки рафінованої олії,
  • столова ложка лимонного соку,
  • склянка цукру.

Як приготувати бісквіт без яєць

  • Змішуємо в одній місткості окріп, соняшникову олію, лимонний сік і цукор. Для перемішування краще використовувати міксер на дуже маленькій швидкості до повного розчинення цукру.
  • В іншій посудині з’єднуємо борошно, соду і ванільний цукор.
  • Суху суміш пересипаємо до рідкої. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до однорідного тіста.
  • Тісто одразу переливаємо в форму для випікання, застелену пергаментом.
  • Ставимо випікатися до духовки, розігрітої до 180° С. 

Коли бісквіт буде готовий (сірник, яким проткнули тісто, залишиться сухим), треба його витягнути та остудити. Можна розрізати навпіл та змастити кремом, а можна їсти просто так.

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Дата публікації
Перегляди
791
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