Як приготувати пишний бісквіт без жодного яйця

Чи може бісквіт бути без яєць? Виявляється, так. Рецепт бісквіта без яєць на окропі знайдете в матеріалі ТСН.ua.
Якщо запитати будь-кого про бісквіт та як він готується, кожна господиня скаже, що для приготування бісквіта потрібні яйця — 2, 3, 5. І чим більше, тим краще вын вдасться. А чи можна приготувати бісквіт, коли в хаті немає яєць? Виявляється, можна. Розповідаємо як.
Інгредієнти для приготування пишного бісквіта
- півтори склянки борошна,
- по чайній ложечці соди й ванільного цукру,
- 250 мл кип’ятку,
- 4 столові ложки рафінованої олії,
- столова ложка лимонного соку,
- склянка цукру.
Як приготувати бісквіт без яєць
- Змішуємо в одній місткості окріп, соняшникову олію, лимонний сік і цукор. Для перемішування краще використовувати міксер на дуже маленькій швидкості до повного розчинення цукру.
- В іншій посудині з’єднуємо борошно, соду і ванільний цукор.
- Суху суміш пересипаємо до рідкої. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до однорідного тіста.
- Тісто одразу переливаємо в форму для випікання, застелену пергаментом.
- Ставимо випікатися до духовки, розігрітої до 180° С.
Коли бісквіт буде готовий (сірник, яким проткнули тісто, залишиться сухим), треба його витягнути та остудити. Можна розрізати навпіл та змастити кремом, а можна їсти просто так.
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