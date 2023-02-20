Як приготувати пишний бісквіт без жодного яйця

Чи може бісквіт бути без яєць? Виявляється, так. Рецепт бісквіта без яєць на окропі знайдете в матеріалі ТСН.ua.

Якщо запитати будь-кого про бісквіт та як він готується, кожна господиня скаже, що для приготування бісквіта потрібні яйця — 2, 3, 5. І чим більше, тим краще вын вдасться. А чи можна приготувати бісквіт, коли в хаті немає яєць? Виявляється, можна. Розповідаємо як.

Інгредієнти для приготування пишного бісквіта

півтори склянки борошна,

по чайній ложечці соди й ванільного цукру,

250 мл кип’ятку,

4 столові ложки рафінованої олії,

столова ложка лимонного соку,

склянка цукру.

Як приготувати бісквіт без яєць

Змішуємо в одній місткості окріп, соняшникову олію, лимонний сік і цукор. Для перемішування краще використовувати міксер на дуже маленькій швидкості до повного розчинення цукру.

В іншій посудині з’єднуємо борошно, соду і ванільний цукор.

Суху суміш пересипаємо до рідкої. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до однорідного тіста.

Тісто одразу переливаємо в форму для випікання, застелену пергаментом.

Ставимо випікатися до духовки, розігрітої до 180° С.

Коли бісквіт буде готовий (сірник, яким проткнули тісто, залишиться сухим), треба його витягнути та остудити. Можна розрізати навпіл та змастити кремом, а можна їсти просто так.

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