SCM сплатив до бюджету 73,2 млрд гривень податків за 2022 рік

Капітальні інвестиції за минулий рік досягли понад 21,1 млрд грн.

За результатами 2022 року підприємства інвестиційної групи SCM направили 73,2 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, йдеться в повідомленні групи.

Із цієї суми понад 62 млрд грн сплачено до державного бюджету. Відрахування до місцевих бюджетів становили 11,2 млрд грн.

Капітальні інвестиції за минулий рік досягли понад 21,1 млрд грн.

«Більшість цих коштів – капітальний ремонт електромереж, переоснащення установок енергоблоків теплоелектростанцій, буріння нафтогазових свердловин, відкриття нових лав, тощо – для підтримки енергетики України, аби у будинках українців, незважаючи на безпрецедентні ракетні атаки, було світло та тепло», - пояснили в компанії.

На соціальні програми витрачено 11,8 млрд. гривень. Найбільші витрати становили програми для мешканців регіонів присутності та охорона навколишнього середовища.

Крім цього, Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн на проект допомоги захисникам Маріуполя та їхнім сім'ям «Серце Азовсталі».

«Попри те, що частину бізнесу SCM зруйновано чи окуповано, ми продовжимо бути надійним плечем для України до самої Перемоги та після неї», - наголосили в SCM.