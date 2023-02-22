Макові млинці з лимонним маслом: смакота неймовірна

Пропонуємо некласичний рецепт макових млинців, саме макових, а не з маком з незвичайним лимонним маслом, який готується дуже просто.

Для млинців нам потрібні:

молоко - 350 мл,

мука - 140 г,

яйця - 2 шт.,

цукор - 29 г

мак - 2 ст. ложки з верхом,

сіль — щіпка,

олія - 4 стол. л.

Приготування млинців:

Мак залити окропом та залишити на декілька годин, можна і на ніч.

Яйця збити з цукром та сіллю. Влити молоко, все ретельно перемішати.

В муку поступово, і це дуже важливо, додаємо яйця перемішені з молоком. Ретельно збиваємо вінчиком, щоб тісто було однорідним, без грудочок.

Влити до тіста олію. Важливо, щоб вона не була ароматною.

Злити зайву рідину з маку, який ми залишали в окропі та додати мак до тіста. Все ретельно перемішати.

Розігріти пательню та перед першим млинцем та змазати її маслом. Далі випікати млинці вже без масла.

Мак буде осідати, тому перед черговим млинцем бажано тісто перемішувати.

Якщо тіста буде ставати густим, можна додати до нього трохи теплої води.

Для приготування лимонного масла потрібно:

вершкове масло - 115 г,

цукрова пудра - 25 г,

лимонний сік - 2 ч.л

цедра лимона - 1 ч. л

Як приготувати лимонне масло

З'єднати м'яке вершкове масло з пудрою, соком лимона, цедрою та добре перемішати. Бажано відправити в холодильник на деякий час.

Як споживати макові млинці з лимонним маслом

Дуже просто — на гарчі млинці покласти лимонне масло і негайно з'їсти.

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